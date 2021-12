Come funziona il cashback fino all’8% delle Carte VISA di Crypto.com

Le carte VISA di Crypto.com si stanno diffondendo sempre di più grazie al cashback fino all’8% su tutti gli acquisti. Ecco cosa sono e come funzionano.

Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi di Crypto.com, la piattaforma di criptovalute più popolari del Mondo e nell’articolo di presentazione abbiamo brevemente accennato alle Carte VISA di Crypto.com e alla possibilità di ottenere fino all’8% di cashback su tutti gli acquisti effettuati con esse. Oggi vogliamo concentrarci proprio su questo aspetto di Crypto.com, un enorme incentivo anche per chi non possiede criptovalute ma punta comunque ad ottenere il massimo dai propri acquisti.

Partiamo dal principio. La carta VISA Crypto.com è a tutti gli effetti una carta di debito realizzata in metallo e accettata in tutta Italia e nel resto del Mondo come ogni qualsiasi altra casa VISA. Come spesso accade per carte di credito o di debito, Crypto.com offre ai propri utenti una cinque diverse fasce di carte di debito, ben distinte dal colore, che permettono di accedere ad una serie di benefici a seconda di quanti CRO, la moneta digitale di Crypto.com, si hanno a disposizione.

I CRO possono essere acquistati su Crypto.com come una qualsiasi altra moneta digitale, da Bitcoin ad Ethereum, e il semplice fatto di esserne in possesso ci permette di sbloccare i vari tagli di carte di debito coi relativi benefici. Per ottenere la carta di debito con le ricompense più basse, l’1% di cashback su tutti gli acquisti effettuati online e nei negozi fisici, non è necessario essere in possesso di alcun CRO. È sufficiente iscriversi a Crypto.com e richiedere la carta in modo assolutamente gratuito: la carta Midnight Blue non ha alcun costo e permette di prelevare gratuitamente presso tutti i bancomat abilitati VISA in Italia.

Come funziona il cashback delle Carte VISA di Crypto.com

Il cashback delle carte VISA di Crypto.com è legato a doppio filo a CRO, la valuta digitale di Crypto.com. Ogni volta che si effettua un acquisto con una carta di Crypto.com, il cashback avviene in CRO. Se, ad esempio, abbiamo una carta Midnight Blue e spendiamo 100 euro per l’acquisto di un prodotto su Amazon, immediatamente ci verrà accreditati CRO per un valore di 1 euro sull’app di Crypto.com.

Il vantaggio è duplice: ad oggi 1 CRO vale 0,6653 euro. Lo scorso settembre 1 CRO valeva 0,12 euro. Il trend di CRO è in continua crescita e gli investimenti fatti da Crypto.com in questi ultimi mesi non potrà che portare questo trend a proseguire in positivo. Anche soltanto l’1% di cashback in CRO si accumula e può crescere di valore in base all’andamento del mercato.

Il cashback di Crypto.com funziona esattamente così: ad ogni spesa sostenuta viene corrisposta una percentuale – che può arrivare fino all’8% nel caso della carta Obsidian – in CRO, che può anche essere convertita subito in EURO e spesa per successivi acquisti.

Abbiamo già spiegato che la carta base di Crypto.com, quella Midnight Blue, dà diritto ad avere l’1% di cashback su tutti gli acquisti effettuati. Questo è l’unico vantaggio di questa carta, ma salendo di livello i bonus aumentano ed è possibile ricevere fino al 100% di cashback per gli abbonamenti a Netflix, Spotify e Amazon Prime. Sì, avete capito bene: Netflix, Spotify e Amazon Prime praticamente gratis.

Carte VISA di Crypto.com: vantaggi e requisiti

La carta Ruby Steel: 2% di cashback su tutti gli acquisti

Il taglio di Carta VISA successivo alla Midnight Blue è la carta Ruby Steel, la più richiesta dagli utenti di Crypto.com e realizzata in metallo come tutte le altre carte. Per richiederla è necessario essere in possesso di 350 euro di CRO da tenere in staking sull’app di Crypto.com per un periodo minimo di 180 giorni. Questo significa che dovrete acquistare CRO per un valore complessivo di almeno 350 euro, seguire la procedura sull’app e, di fatto, tenere bloccati per 180 giorni quei CRO.

Questo vi permetterà di ricevere a casa gratuitamente la carta Ruby Steel ed ottenere il 2% di cashback su tutti gli acquisti effettuati e il 100% cashback dell’abbonamento standard a Spotify. Se utilizzerete la carta Ruby Steel per pagare l’abbonamento a Spotify, Crypto.com vi restituirà in CRO la spesa sostenuta fino ad un massimo di 12,99 dollari al mese.

Al termine dei 180 giorni di staking dei vostri CRO potete decidere se sbloccarli o se continuare a tenerli bloccati per non perdere i benefici del cashback della carta.

Le carte Jade Green e Royal Indigo: 3% di cashback su tutti gli acquisti

Salendo di livello troviamo due carte VISA Jade Green e Royal Indigo, uguali in tutto e per tutto ad eccezione del colore. Per richiederle è necessario acquistare o possedere 3.500 euro di CRO da tenere in staking sull’app di Crypto.com per un periodo minimo di 180 giorni. Il vantaggio di tenere bloccati i vostri CRO, però, non si limita ai benefici della carta VISA: Crypto.com vi farà anche maturare il 10% di quei CRO, così che al termine dei 180 avrete il 10% di CRO in più rispetto a quando li avete bloccati.

Oltre al 3% di cashback su tutti gli acquisti effettuati, i possessori di una carta Jade Green o Royal Indigo possono ottenere il 100% di cashback dell’abbonamento standard a Spotify e a quello standard di Netflix, oltre all’accesso gratuito e senza limiti alle lounge degli aeroporti di tutto il Mondo.

Le carte Frosted Rose Gold e Icy White: 5% di cashback su tutti gli acquisti

Salendo di livello troviamo altre due carte VISA, Frosted Rose Gold e Icy White. Per richiederle è necessario acquistare o possedere 35.000 euro di CRO da tenere in staking sull’app di Crypto.com per un periodo minimo di 180 giorni. Il vantaggio di tenere bloccati i vostri CRO, maturando il 10% su di essi.

Oltre al 5% di cashback su tutti gli acquisti effettuati e i vantaggi già previsti per le carte che vi abbiamo già illustrato, i possessori di una carta Jade Green o Royal Indigo possono ottenere il 100% di cashback dell’abbonamento ad Amazon Prime, oltre all’accesso gratuito e senza limiti alle lounge degli aeroporti di tutto il Mondo per se stessi e per un ospite e il 10% di sconto su Expedia.

La carta Obsidian: 8% di cashback su tutti gli acquisti

La carta Obsidian è la più ambita dagli utenti di Crypto.com, elegante e sinonimo di esperienza nel mondo delle criptovalute. Per richiederle è necessario acquistare o possedere 400.000 euro di CRO da tenere in staking sull’app di Crypto.com per un periodo minimo di 180 giorni. Il vantaggio di tenere bloccati i vostri CRO, maturando il 10% su di essi.

Oltre all’8% di cashback su tutti gli acquisti effettuati e i vantaggi già previsti per le carte che vi abbiamo già illustrato, i possessori di una carta Obsidian possono ottenere il 10% di sconto su AirBnb, interessi di guadagno aggiuntivi e anche importanti sconti sull’utilizzo di Jet Privati.

Cosa significa tenere in staking i CRO su Crypto.com

Tutte le carte VISA di Crypto.com ad eccezione della Midnight Blue richiedono ai possessori di acquistare o essere in possesso di una quantità di CRO da bloccare per 180 giorni. Di fatto, dopo aver acquistato i vostri CRO, dovete affidarli a Crypto.com per 180 giorni: durante questo lasso di tempo continuerete a vedere il valore dei CRO nel vostro Wallet di Crypto.com, ma non potete utilizzarli per effettuare acquisti o venderli per acquistare altre criptovaluta. Trascorsi quei 180 giorni potrete riprendere possesso dei CRO ed utilizzarli a vostro piacimento, ed unirli ai CRO che avete maturato grazie al cashback.

Al contrario dei CRO necessari per ottenere la carta, che restano bloccati per 180 giorni, i CRO che ottenete grazie al cashback vengono accreditati subito sul vostro wallet di Crypto.com.