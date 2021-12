The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience arriva su PS5 e Xbox Series X

The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience arriva oggi su PlayStation 5 e Xbox Series X. Ecco come scaricare gratis la demo.

Il nuovo e attesissimo capitolo della saga cinematografica di Matrix, ribattezzato Matrix Resurrections, è in dirittura d’arrivo. L’uscita in Italia è fissata per il 1° gennaio 2022, poco più di una settimana dopo la distribuzione negli Stati Uniti. Chi, però, non vuole attendere per ritrovare i personaggi tanto amati come Neo e Trinity, interpretati da Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, può correre a scaricare la demo interattiva per PlayStation 5 e Xbox Series X.

The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience non è la demo di un videogioco in uscita, ma un vero e proprio esercizio di stile che punta a mostrarci le potenzialità di Unreal Engine 5 sulle console di ultima generazione e aiutare un po’ la promozione del film in uscita.

La demo interattiva è legata a doppio filo alla saga cinematografica: è nata da un’idea originale scritta e diretta cinematograficamente da Lana Wachowski e James McTeigue ed ha visto il coinvolgimento di gran parte della troupe degli effetti speciali del film originale, tra cui John Gaeta, Kim Libreri, Jerome Platteaux, George Borshukov e Michael Gay, in collaborazione con team sia di Epic Games sia di associati, come SideFX, Evil Eye Pictures, WetaFX (già nota come Weta Digital) e molti altri.

Nella breve demo ritroviamo Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei panni di Neo e Trinity ma, al contempo, li vediamo anche interpretare se stessi tra finzione e realtà. La demo include video dal realismo mozzafiato e un’esperienza sparatutto frenetica in terza persona, con sequenze d’inseguimenti in auto adrenalinici. Inoltre, offre uno sconfinato mondo aperto ricco di dettagli e da esplorare, ispirato all’universo ‘di MATRIX’.

La prima parte della demo di Matrix Awakens non richiederà molta interazione da parte vostra, ma non appena partirà la sequenza dell’inseguimento in auto potrete entrare in modo attivo nell’azione e dedicarvi anche una po’ all’esplorazione.

Se siete possessori di una PlayStation 5 potete scaricare subito la demo a questo indirizzo. Chi, invece, ha in casa una console Xbox Series X, può accedere al download della demo cliccando qui.