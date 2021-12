Crypto.com regala 25 dollari ai nuovi utenti: ecco come iscriversi

Avete visto e state vedendo il suo logo ovunque, ma come funziona Crypto.com? Ecco come iscriversi a Crypto.com e ottenere 25 dollari gratis.

Quello di Crypto.com è un logo che, soprattutto se siete tifosi di calcio o Formula 1, avete già visto con insistenza in quest’ultimo periodo, complice l’impegno del famoso exchange di cryptovalute di scalare la vetta dei principali servizi cripto a suon di investimenti, a cominciare dallo storico accordo ventennale che dal 25 dicembre 2021 porterà il famoso Staples Center di Los Angeles a cambiare nome in Crypto.com Arena. Soltanto pochi mesi fa, poi, Crypto.com è diventato il primo Innovation & Technology Partner del calcio italiano con logo ben in evidenza nel Centro VAR della Serie A a Lissone e nei momenti in cui agli spettatori a casa vengono mostrati il VAR e la Goal Line Technology. Non solo: Crypto.com è anche partner della Ultimate Fighting Championship e della Formula 1. Ma di cosa si tratta esattamente e cosa bisogna fare per iscriversi a Crypto.com?

Crypto.com è una delle principali piattaforme di cryptovalute e punta a diventare la numero uno non soltanto grazie ad una campagna di marketing senza precedenti, ma anche grazie alla facilità con cui mette in contatto gli utenti col mondo delle criptiovalute e quel famoso cashback di cui tutti stanno parlando. E il bonus di 25 dollari che al momento viene offerto ai nuovi utenti è un altro aspetto da non sottovalutare.

Vediamo insieme come funziona Crypto.com, quali sono i vantaggi nel suo utilizzo e come fare per iscriversi e ottenere il bonus di benvenuto di 25 dollari.

Cos’è la piattaforma Crypto.com

Crypto.com è una piattaforma di cryptovalute che ci permette con estrema facilità e senza alcuna conoscenza di questo mondo di acquistare cryptovalute, scambiarle o conservarle e farle maturare grazie allo staking. Vi abbiamo già parlato di Binance e Coinbase. Crypto.com è esattamente come Binance e Coinbase e funziona proprio come tutti gli altri exchange, con la differenza che rispetto ai due già citati è ancora più facile da utilizzare.

Sempre più utenti, soprattutto in queste ultime settimane, stanno passando a Crypto.com perché tra i servizi offerti dal portale non c’è soltanto quello di acquistare criptovalute. Crypto.com ci permette anche di far fruttare le nostre valute digitali tramite la sezione Crypto Earn che arriva a darci fino al 10% delle nostre criptovalute nel corso di un anno solare.

Uno dei motivi per cui Crypto.com sta prendendo più piede, però, è legato alla Carte VISA Crypto che ci permette di avere fino all’8% di cashback su tutti i nostri acquisti, sia online che nei negozi fisici, e fino al 100% di cashback per gli abbonamenti a Netflix, Spotify e Amazon Prime. Non solo: tra i benefici ci sono anche l’accesso alle lounge di più di mille aeroporti in tutto il Mondo, il 10% di sconto sulle prenotazioni su Expedia o AirBnb.

Come iscriversi a Crypto.com e ottenere subito 25 dollari

Al contrario di altre piattaforme come Binance o Coinbase, Crypto.com si basa principalmente sull’applicazione per iOS e Android. È da lì che è possibile creare un account gratis e gestire il proprio account e il proprio portafoglio di criptovalute.

Per iscrivervi a Crypto.com e ottenere i 25 dollari di bonus – circa 22 euro al cambio odierno – dovete scaricare l’app ufficiale:

Vi verrà chiesto di inserire il vostro indirizzo email e di scaricare l’app sul vostro smartphone.

Fatto questo potete aprire l’app di Crypto.com e completare la registrazione del vostro account. Ve lo diciamo subito, la procedura è molto semplice, ma per motivi di sicurezza Crypto.com vi invierà una serie di mail a conferma di ogni vostra azione, così da essere certi che si tratta proprio di voi. Dopo aver inserito il vostro indirizzo email, Crypto.com vi invierà una mail e dovrete cliccare sul link contenuto nella mail ed inserire il vostro numero di cellulare.

Anche in questo caso Crypto.com vi chiederà una conferma inviandovi un codice via SMS che dovrete inserire nell’applicazione. Nel corso della registrazione vi verrà chiesto anche di inserire il codice referral per avere subito i vostri 25 dollari da utilizzare come preferite all’interno di Crypto.com: vaafn5pdxc.

Il codice referral vaafn5pdxc può essere inserito anche in un secondo momento, ma vi suggeriamo di farlo in fase di iscrizione per non dimenticarvene. Se avete un amico già iscritto a Crypto.com, chiedete a lui il codice referral per la registrazione, sarà ben lieto di fornirvelo.

Come già illustrato per Binance e per tutti gli altri exchange di criptovalute, arrivati a questo punto dovrete verificare la vostra identità fornendo a Crypto.com una foto di un vostro documento di identità – scegliendo tra patente di guida, carta d’identità o passaporto – seguendo l’apposita procedura e, subito dopo, riprendere il vostro viso con lo smartphone così da permettere a Crypto.com di accertare che siate la persona di cui avete fornito il documento.

La procedura di conferma dell’identità richiede pochi minuti e Crypto.com vi invierà una mail non appena potrete iniziare ad utilizzare la piattaforma e far fruttare quei 25 dollari in regalo acquistando le criptovalute che più preferite, da Bitcoin ed Ethereum, passando per le meno famose ma altrettanto promettendo come DOT, SAND, XRP o LUNA, solo per citarne alcuna.

Un occhio di riguardo alla sicurezza

Ora che avete creato un account su Crypto.com e avete ricevuto il bonus di benvenuto di 25 dollari, vi suggeriamo di potenziare il livello di sicurezza cliccando sull’icona a forma di ingranaggio che trovate nella schermata principale. Da lì, nella sezione sicurezza, potete: