Netflix, serie TV e film tra il 13 e il 19 dicembre 2021

I film e le serie TV in uscita su Netflix dal 13 al 19 dicembre 2021: dalla seconda stagione di The Witcher al film È stata la mano di Dio.

Netflix gioca alcune delle sue carte migliori a metà mese. Nella settimana che va dal 13 al 19 dicembre 2021, infatti, sulla piattaforma arriva la seconda stagione di una serie molto attesa dagli abbonati e un film candidato agli Oscar 2022.

La prima è The Witcher 2, che riprenderà a raccontare le vicende di Geralt da dove si erano interrotte con la fine della stagione 1; il secondo è il film È stata la mano di Dio, diretto dal regista partenopeo Paolo Sorrentino.

In The Witcher 2, lo Strigo ha incontrato la principessa Ciri e insieme si recheranno a Kaer Morhen, la fortezza dove è stato addestrato. Nel frattempo Yennefer rilascia il caos, che fino a quel momento era riuscita a controllare, per interrompere l’avanzata dei nemici uscendone distrutta. Sappiamo che la seconda stagione di The Witcher è incentrata sugli eventi raccontati nel romanzo Il sangue degli Elfi.

Nella pellicola di Sorrentino, invece, protagonista degli eventi è un adolescente la cui vita cambia radicalmente in seguito all’arrivo al Napoli di Maradona e a un tragico incidente. Il film mostra come, talvolta, gioia e dolore siano intrecciate tra loro e scandiscano la vita delle persone.

Tra le altre serie in arrivo si annoverano Decoupled – Divorziare, che segue le vicende di una coppia agitata alle prese con una separazione assurda; e È successo a Oslo, produzione norvegese in cui un diplomatico cercherà in tutti i modi di salvare la figlia, vittima di rapimento in Medio Oriente.

Per chi cerca una nuova pellicola a tema natalizio è in arrivo Natale in California: Luci della città, sequel del film di successo uscito lo scorso anno.

Gli appassionati di animazione giapponese, invece, potranno contare su Tokyo Godfathers, film di Satoshi Kon che racconta di tre senzatetto alla ricerca dei genitori di una bambina abbandonata in mezzo all’immondizia. Durante la settimana tra la notte di Natale e Capodanno, i protagonisti vivranno varie avventure entrando in contatto con la variegata umanità della metropoli di Tokyo.

Netflix: tutte le novità tra il 13 e il 19 dicembre

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

Elite – Storie brevi: Phillipe Caye Felipe – 15 dicembre

Aggretsuko (stagione 4) – 16 dicembre

Decoupled – Divorziare (stagione 1) – 17 dicembre

The Witcher (stagione 2) – 17 dicembre

Fast & Furious: Piloti sotto copertura (stagione 6) – 17 dicembre

È successo a Oslo (stagione 1) – 19 dicembre

Film originali

StarBeam: Un’avventura per l’anno nuovo – 14 dicembre

È stata la mano di Dio – 15 dicembre

A Naija Christmas – 16 dicembre

Natale in California: Luci della città – 16 dicembre

Gli altri film

Tokyo Godfathers – 15 dicembre

I guerrieri del cielo e della terra – 15 dicembre

Gully – 16 dicembre

Formentera – 17 dicembre

Psalm21 – 17 dicembre

IT: Capitolo due – 19 dicembre

Documentari

137 colpi – 15 dicembre

Pallino e le meraviglie della barriera corallina – 16 dicembre

Gardenia: prima che cali l’ultimo sipario – 17 dicembre

Klaus Abberger: come diventare sindaco – 17 dicembre

Contenuti in scadenza

Di seguito è possibile trovare tutti i film, le serie e i documentari che lasceranno la piattaforma nella settimana dal 13 al 19 dicembre 2021.

Film in scadenza

Biancaneve – 13 dicembre

Sex and the City – 13 dicembre

The tourist – 13 dicembre

Friday the 13th – 14 dicembre

Halloween con Pocoyo: Storie da brividi – 14 dicembre

Il santo – 14 dicembre

Isoken – 14 dicembre

Pocoyo & The Space Circus – 14 dicembre

Potato Potahto – 14 dicembre

Ricomincio da tre – 14 dicembre

Seoul Searching – 14 dicembre

Spiriti nelle tenebre – 14 dicembre

The Hurt Locker – 14 dicembre

Tre turchi e una bimba – 14 dicembre

A Wish for Christmas – 15 dicembre

I’ll Be Home for Christmas – 15 dicembre

Sonic Boom – 19 dicembre

Serie in scadenza

I segreti dei narcos – 14 dicembre

Ice Fantasy – 14 dicembre

We are Bears – 14 dicembre

Adventure Time – 14 dicembre

Clarence – 14 dicembre

Steven Universe – 14 dicembre

Lo straordinario mondo di Gumball – 14 dicembre

Agent – 19 dicembre

Documentari in scadenza

Jeremiah Tower: The Last Magnificent

