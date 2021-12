THEA500 Mini, la mini-console Amiga arriverà a marzo 2022

THEA500 Mini è ora in piena produzione, ha la sua gamma completa di giochi e ha una data d’uscita stabilita: 25 marzo 2022.

Retro Games ha annunciato che il THEA500 Mini, ovverosia una rivisitazione con licenza completa dell’amatissimo home computer a 16 bit Amiga 500, è ora entrato in piena produzione e la pubblicazione è prevista per il 25 marzo 2022. Lo stock di lancio del THEA500 Mini dovrebbe infatti lasciare lo stabilimento di produzione all’inizio di gennaio 2022 anche se, a causa delle numerose richieste dei fan, saranno resi disponibili anche pacchetti “solus” autonomi di Mouse e Gamepad in territori selezionati.

THEA500 Mini, un gadget immancabile per i fan di Commodore Amiga

Sviluppato da Retro Games Ltd. e distribuito da Koch Media, THEA500 Mini viene fornito con il mouse a 2 pulsanti in stile originale e un gamepad di precisione a 8 pulsanti di nuova concezione. “Negli ultimi due mesi, il mio team ha lavorato duramente per finalizzare il firmware di THEA500 Mini e ha lavorato a stretto contatto con i nostri partner di produzione per garantire la massima qualità di produzione” ha dichiarato Chris Smith, CTO di Retro Games, “inoltre, per i nostri fedelissimi fan, a breve pubblicheremo anche un nuovo aggiornamento del firmware del THEC64 per Natale”.

Negli ultimi mesi è stato annunciato l’elenco finale dei giochi inclusi, 25 classici Amiga molto apprezzati e acclamati dalla critica, compreso Stunt Car Racer della leggenda del settore Geoff Crammond.

Questo gioco per l’epoca rivoluzionario, ha ricevuto elogi dalla stampa al suo lancio nel 1989, con una votazione di 93% nella rivista Amiga Format e il 92% in CU Amiga-64. Tra i giochi annunciati di recente sono inclusi Arcade Pool e Project-X Special Edition 93 di Team 17, F-16 Combat Pilot di Digital Integration e Super Cars II di Gremlin. Tuttavia, coloro che possiedono ancora altri giochi Amiga originali, possono riprodurli con la mini console tramite chiavetta USB utilizzando la funzionalità WHDLoad di THEA500. Con gli utenti in grado di modificare l’impostazione, le opzioni del controller e le impostazioni del display.

Rilasciato nel 1987, l’Amiga 500 disponeva di una CPU (unità centrale di elaborazione) a 16/32 bit, 512Kb di RAM e una serie di chip personalizzati per produrre i miglior suono e video della categoria. THEA500 Mini garantirà in tal senso una perfetta emulazione non solo dell’A500 originale ma anche dell’Architettura Classica Avanzata (AGA) dell’A1200. “In passato siamo stati molto apprezzati nell’esperienza di unboxing e sentiamo che questa volta abbiamo superato le aspettative, vi offriremo il nostro prodotto più bello di sempre”, ha dichiarato Paul Andrews, Managing Director di Retro Games.