CES 2022, Samsung annuncia la nuova lineup di monitor

La gamma 2022, che comprende l’Odyssey Neo G8, lo Smart Monitor M8 e il Monitor S8 ad alta risoluzione, consentono esperienze uniche.

Oggi Samsung Electronics ha annunciato i nuovi modelli della lineup di monitor che riconfermano la sua leadership nel settore. La nuova e versatile gamma è caratterizzata da un’eccezionale qualità delle immagini e funzionalità intuitive per offrire ai consumatori una linea più vasta di monitor tra cui scegliere il modello giusto per le proprie necessità. I monitor della gamma 2022 consentono esperienze uniche per il lavoro, il gioco o la visione di contenuti a casa.

I nuovissimi monitor Samsung comprendono funzionalità per prestazioni di gioco elevate, oltre a caratteristiche smart e di livello professionale, tra cui il pannello Odyssey con retroilluminazione Quantum Mini LED e HDR 2000, lo schermo “Do-it-all” dello Smart Monitor con funzionalità intelligenti, nonché il monitor ad alta risoluzione dal comfort ergonomico. Scopriamoli insieme.

Odyssey Neo G8

È il primo monitor al mondo dotato di schermo curvo 4K (3.840 x 2.160) 1000 R con frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempo di risposta di 1 ms (GtG), Odyssey Neo G8 da 32” (modello G85NB) ed è destinato, infatti, a segnare l’inizio di una nuova era nell’innovazione dei monitor per gaming, offrendo prestazioni ultra nitide in grado di soddisfare anche i gamer più accaniti. Queste caratteristiche si uniscono alla sorprendente qualità d’immagine dei Quantum Mini LED e Quantum HDR 2000, con luminosità massima di 2000 nit e un rapporto di contrasto statico di 1.000.000:1, in grado di far emergere i dettagli più impercettibili per la creazione di mondi più realistici e una maggiore immersività. L’illuminazione core integrata nel retro del monitor rileva automaticamente i colori a schermo e li proietta nell’ambiente, per una più profonda sensazione di immersività.

Smart Monitor M8

Grazie allo spessore ultrasottile, pari a soli 11,4 mm (tre quarti in meno rispetto al modello precedente), lo Smart Monitor M8 2022 da 32” (modello M80B) è la soluzione ideale per ottimizzare lo spazio. Gli amanti dello stile apprezzeranno sicuramente il design sofisticato, caratterizzato dal retro piatto per una maggiore praticità d’uso, e il nuovo colore bianco caldo che lo rende adatto a qualsiasi ambiente. Il luminoso pannello UHD ha una gamma di colori sRGB al 99% e supporta 1,07 miliardi di colori con luminosità di 400 nit, per visualizzare video, documenti o fotografie con precisione realistica. Il monitor dispone già al suo interno della piattaforma Smart TV e di app per la produttività, per intrattenersi e lavorare senza interruzioni, fungendo al contempo da hub di controllo SmartThings, senza avere la necessità di un PC. Lo Smart Monitor M8 2022 da 32” è un ottimo alleato per lavorare da remoto. È provvisto di videocamera SlimFit removibile con supporto magnetico, per effettuare videochiamate di lavoro da casa con una nitidezza cristallina.

Monitor S8 ad alta risoluzione

Il monitor S8 ad alta risoluzione di Samsung (modello S80PB), disponibile nelle versioni da 27” e 32”, offre prestazioni UHD di livello pro per creativi e designer che necessitano della massima precisione e autonomia sia in ufficio che a casa. Con una gamma di colori DCI-P3 al 98%, il modello S80PB offre una varietà molto ampia di colori vividi e ricchi di sfumature. Grazie al display HDR™ 600 certificato VESA (Video Electronics Standards Association) 1 , questo monitor ad alta risoluzione garantisce un’esperienza di visione immersiva, facendo emergere i contenuti in modo realistico. Si tratta del primo monitor “Glare Free” al mondo certificato UL (Underwriter Laboratories), grazie all’applicazione di una pellicola protettiva opaca che consente di ridurre i riflessi di luce anche in assenza di uno schermo antiriflesso, creando un ambiente di lavoro privo di distrazioni.

Entrambi i modelli sono provvisti di porta LAN e USB di tipo C per ricarica da 90 W per dotare gli utenti di una postazione di lavoro più comoda da cui ricaricare portatili e dispositivi mobili senza dover ricorrere a una docking station aggiuntiva. La base di appoggio conforme agli standard di compatibilità VESA e lo stand regolabile in altezza (HAS) dotato di punti per inclinare, ruotare e girare il monitor ne consentono l’installazione in qualsiasi ambiente. “La gamma 2022 di Samsung rappresenta la prossima generazione di monitor innovativi, con un’offerta che soddisfa le esigenze di gamer competitivi, designer professionisti e non solo”, ha dichiarato Hyesung Ha, Executive Vice President of Visual Display di Samsung Electronics.