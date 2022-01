Apex Legends, il trailer di Storie di Frontiera: Gridiron

EA e Respawn hanno rilasciato l’ultimo trailer di Apex Legends della serie “Storie di Frontiera”, che approfondisce la storia.

EA e Respawn hanno rilasciato l’ultimo trailer di Apex Legends della serie “Storie di Frontiera”, che approfondisce la storia dietro il cast di personaggi unici e diversificati del gioco. In questo nuovo video, divisa tra suo fratello e l’unica causa che abbia mai conosciuto, Bangalore ha decisioni difficili da prendere – e dure conseguenze da affrontare – dopo la Battaglia di Gridiron. Apex Legends conferma di essere un gioco in continua evoluzione, con decine di modalità che spaziano dalle classiche partite Battle Royale da 60 giocatori, alle battaglie 3v3 di Arene, fino alle modalità a tempo limitato, e sfide giornaliere e settimanali per ricevere ricompense uniche, tra cui Pack Apex, potenziamenti XP e skin.

Apex Legends e le guerre di Frontiera

Apex Legends: Escape ha introdotto Passo della Tempesta, un bellissimo paradiso con pericolosi segreti, nello sparatutto gratuito ambientato nello stesso universo di Titanfall, in cui concorrenti leggendari si sfidano per fama, gloria e ricchezza ai margini della Frontiera. Un tempo colonia energetica dell’IMC, oggi questa splendida oasi ospita le rovine del suo passato. Molti hanno provato a viverci, ma con scarso successo. Una perizia dell’area ha infatti rivelato i resti di tre diversi insediamenti sorti nel corso dei secoli, nessuno dei quali ha però superato la prova del tempo.

La colonia giace ancora lì abbandonata, visitata occasionalmente da pirati e naufraghi. Ora la Commissione dei Mercenari ha grandi progetti per l’area. Ma dietro quelle spiagge incontaminate e le loro acque cristalline si celano rischi da non sottovalutare.

Il pericolo è ovunque: i Prowler selvatici, i ragni velenosi e l’aria di tempesta non fanno che aumentare la tensione, rendendo più complicate e dunque avvincenti le partite online. A maggior ragione perché di pari passo con nuove aree, storie e personaggi, sono stati introdotti nel gioco alcuni cambiamenti, soprattutto relative alle uccisioni. Adesso, infatti, i valori dei PC relativi alle uccisioni terranno conto della differenza di grado tra l’uccisore e gli avversari eliminati. Inoltre il tetto massimo di PC per le uccisioni (per come è stato inteso finora) salirà da 6 a 7. Per tutti i dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale del gioco, che è disponibile gratuitamente su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.