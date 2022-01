ASUS annuncia i Mini PC PN52 e PN64 al CES 2022

I nuovi mini PC di ASUS offrono prestazioni potenti e sono ideali per un’ampia gamma di usi commerciali e aziendali.

ASUS ha annunciato oggi ASUS Mini PC PN64 e PN52, una coppia di mini PC che offrono una straordinaria combinazione di prestazioni ed estetica, caratterizzati da un esclusivo chassis a coste con bordi smussati per un look che si integra facilmente in qualsiasi ufficio o ambiente commerciale. I Mini PC PN64 e PN52 rientrano nel segmento dei PC da 1 litro, con un layout compatto e un design termico per garantire stabilità per i più recenti processori.

Misurando solo 120 x 130 x 55,5 mm, ogni modello di mini PC è in grado di supportare fino a quattro display e dispone di connettività I/O completa. Inoltre, ciascuno include la cancellazione del rumore AI bidirezionale integrata che garantisce una comunicazione vocale online cristallina tra l’utente e l’altra parte. Prezzi, date e disponibilità verranno annunciati nei prossimi giorni.

Mini PC di ASUS, tutti i dettagli tecnici

Mini PC PN64 è alimentato da un processore Intel Core i7 e RAM DDR5-4800. Supporta fino a quattro display e include cinque porte USB e una porta configurabile per ospitare dock e dispositivi di archiviazione. Per una maggiore flessibilità, è stato progettato per consentire un facile accesso ai moduli di archiviazione e memoria per facili aggiornamenti.

Alimentato dai più recenti processori Intel Core (i3, i5, i7);

Supporta fino a DDR5-4800 RAM;

Supporto per 4 display tramite I/O sul pannello posteriore incluso doppio standard HDMI;

Porte I/O complete per vari usi;

Controllo avanzato della ventola per ottenere una migliore dissipazione del calore;

Dispone di eliminazione del rumore AI bidirezionale per fornire una comunicazione vocale online cristallina;

Compatto e potente, con dimensioni del telaio inferiori a 1 litro.

Il Mini PC PN52 è invece alimentato dal più recente processore AMD Ryzen Serie 5000 con scheda grafica AMD Radeon integrata. È dotato di due SSD M.2 2280 e un HDD SATA da 2,5 pollici. PN52 dispone di due porte HDMI e sette porte USB, inclusa una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C che supporta DisplayPort 1.4 e 120 watt di alimentazione.