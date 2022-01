Garmin lancia il nuovo smartwatch Venu 2 Plus

Il nuovo Garmin Venu 2 Plus si posiziona al top della gamma di smartwatch dell’azienda e si aggiudica il prestigioso CES 2022 Innovation Award.

Anche Garmin, azienda leader nella produzione di smartwatch dedicati agli sportivi, è presente al CES attualmente in corso a Las Vegas, e ha presentato un nuovissimo smartwatch di fascia alta che unisce design e funzionalità strizzando, come di consueto, un occhio alla clientela più esigente per le prestazioni sportive. Il nuovo Garmin Venu 2 Plus si è subito fatto notare, vincendo l’importante premio Innovation Award di questa edizione del Consumer Electronics Show.

GPS, controllo vocale e molto altro

Fra le novità del nuovo Garmin Venu 2 Plus abbiamo l’integrazione con l’assistente vocale dello smartphone: che preferiate Siri o l’Assistente Google avrete sempre la possibilità di chiedere informazioni ed eseguire operazioni sulla vostra smart home anche da remoto.

Garmin Venu 2 Plus integra poi il GPS, per un report più dettagliato durante gli allenamenti ma anche per una maggiore sicurezza permettendoci di inviare la nostra posizione in caso di cadute o incidenti, e permette di rispondere alle chiamate direttamente dal polso, una prima volta per gli smartwatch del brand Garmin.

Non mancano poi tutte le applicazioni standard degli smartwatch sportivi, come le oltre 25 app dedicate al monitoraggio dei vari sport, il monitoraggio del sonno, dello stress e dell’energia corporea, il pulsossimetro (SpO2) e le funzioni dedicate alle utenti donne come il monitoraggio del ciclo mestruale e della gravidanza.

Ma le tante applicazioni incluse nel nuovo Venu 2 Plus non si fermano qui, e oltre alla possibilità di ricevere le notifiche dallo smartphone, come email e chat, possiamo usare Garmin Pay per i pagamenti contactless e usare direttamente dallo smartwatch un servizio di musica come Spotify, Amazon Music e Deezer.

La cassa di Garmin Venu 2 Plus è da 43mm di diametro, con scocca in acciaio INOX e display AMOLED protetto da Gorilla Glass 3, mentre la batteria può raggiungere ben 9 giorni di autonomia. Il prezzo consigliato è di €449,99.