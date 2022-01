Haylou GST: smartwatch PAZZESCO by Xiaomi a 27€

Uno smartwatch molto interessante, l’Haylou GST: un wearable parte dell’ecosistema Xiaomi, che da Amazon prendi a 27€ circa appena.

Il momento di portare a casa un ottimo smartwatch, spendendo pochissimo, è adesso. Haylou GST è un ottimo wearable, il cui brand è parte dell’ecosistema Xiaomi. Notifiche, sport e salute a portata di polso. Grandi soddisfazioni a un prezzo piccolissimo su Amazon. Con le promozioni del momento, lo porti a casa a 27€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine velocemente. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Haylou GST: eccellente smartwatch by Xiaomi a prezzo piccolissimo

Un dispositivo bello, dedicato in special modo agli amanti degli orologi in cassa squadrata. L’ampio display touch da 1,69″ ti permette di tenere sempre sotto controllo notifiche e avvisi in arrivo sullo smartphone, senza dover ogni volta prenderlo dalla tasca.

Personalizza lo schermo come più ti piace, abbina il tuo nuovo wearable praticamente a qualsiasi outfit e non preoccuparti dell’autonomia energetica. Non servirà toglierlo ogni sera e metterlo in carica: potrai stare lontano dal caricatore fino a una settimana.

Sfruttalo come personal trainer. Non solo è un validissimo activity tracker, ma è anche dotato di una serie di workout specifici (12 in totale) per tenere traccia delle tue performance. Ancora, è anche un ottimo supporto per la salute: battito cardiaco, quantità di ossigeno nel sangue, qualità del riposo notturno e non solo. Un assistente che, in definitiva, non potrebbe essere più completo.

Haylou GST è dunque uno smartwatch by Xiaomi eccezionale, difficile da reperire in questa fascia di prezzo. Per fortuna, a permettere ottimi affari, ci pensano le promozioni Amazon del momento: spunta il coupon in pagina e portalo a casa a 27€ circa appena. Godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.