Huawei annuncia la campagna New Year e una novità PC

Huawei annuncia le prime offerte che fino al 24 gennaio permettono di acquistare a un prezzo vantaggioso tutti i prodotti dell’ecosistema.

Huawei annuncia le prime promozioni del nuovo anno con la campagna New Year che, fino al 24 gennaio, permette di acquistare a un prezzo vantaggioso tutti i prodotti dell’ecosistema. Oltre alle tante offerte, gli utenti possono usufruire anche di una grande novità: i modelli di laptop HUAWEI MateBook D 14 e HUAWEI D 15 con processori Intel Core di undicesima generazione da ora sono disponibili con Windows 11 preinstallato e, solo su Huawei Store, sono acquistabili in preordine fino al 24 gennaio con mouse in regalo.

In particolare, in occasione della campagna New Year, HUAWEI MateBook D 14 (i5 11th, 8+512GB) è in promozione a 849,00 euro e HUAWEI MateBook D 14 (i7 11th, 16+512GB) a 1.099,00 euro con uno sconto di 100,00 euro su un anticipo di 10,00 euro. HUAWEI MateBook D 15 (i5 11th, 8+256GB) è in offerta a 799,00 euro con uno sconto di 100,00 euro su un anticipo di 10,00 euro e in regalo anche Mouse Swift; inoltre, su Huawei Store è disponibile anche la versione HUAWEI MateBook 15 D con processore AMD Ryzen R5 e memoria da 8+512GB a 799,00 euro con 50,00 euro di sconto anticipandone 10

LE MIGLIORI OFFERTE TRA LAPTOP, TABLET E MONITOR

Huawei mette inoltre a disposizione tante altre promozioni tra laptop, tablet e monitor, compresi i modelli HUAWEI MateBook X Pro 2021 (i5; 16GB+512GB), il notebook elegante e leggero in metallo con display 3K FullView, in promozione a 1.099,00 euro anziché 1.599,00 euro, e il HUAWEI MatePad Pro 12.6 (WiFi, 8+256GB), con ampio display OLED FullView da 12,6 pollici, in promozione a 669,90 euro con in omaggio HUAWEI M-Pencil e la tastiera abbinata HUAWEI Smart Magnetic Keyboard. Per scoprire queste e le altre offerte potete visitare la seguente pagina.

COME OTTENERE I VANTAGGI ESCLUSIVI

Per tutti gli utenti di HUAWEI Store, ai prodotti in promozione si aggiungono ulteriori vantaggi con coupon esclusivi estesi a tutti i device dell’ecosistema, inclusi gli accessori. Per richiedere i codici sconto, è necessario registrarsi su HUAWEI Store con il proprio ID HUAWEI, selezionare ‘Ottieni coupon’ sui prodotti selezionati nella sezione apposita e aggiungerli nel carrello; i coupon saranno poi applicati automaticamente al carrello e saranno quindi disponibili per essere utilizzati. Per maggiori info vi consigliamo di visitare il sito ufficiale dell’azienda.