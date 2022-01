Digitale Terrestre DVB T2: 3 eccellenti decoder a meno di 30€

Una selezione di 3 ottimi decoder, perfetti per il nuovo digitale terrestre DVB T2, tutti a meno di 30€ su Amazon e con spedizioni rapide e gratis.

Tempo di preparare la televisione al nuovo digitale terrestre DVB T2. Con questi 3 decoder, tutti di ottima qualità, puoi farlo in modo semplice e senza investire un patrimonio. Costano tutti meno di 30€ su Amazon e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Digitale Terrestre DVB T2: i migliori decoder a meno di 30€

L’idea di base è che, se non cambi TV per passare al nuovo modo di seguire i tuoi canali preferiti, allora non ha senso fare investimenti importanti per adeguare quella che hai già. Ovviamente però, nessuno ha voglia di ritrovarsi a lottare con dispositivi difficili da usare, di bassa qualità o ingombranti.

Per fortuna, il panorama offerto da Amazon sul tema è super ampio e basta sapersi orientare per fare buoni affari. Nella mia selezione di 3 prodotti, senz’altro potrai trovare quello che cerchi, spendendo poco. Supportano tutti a pieno il codec H.265 (HEVC Main 10) e hanno anche feature aggiuntive. Inoltre, puoi collegarli sfruttando la porta HDMI oppure quella SCART: questo li rende perfetti anche per i modelli più vecchi.

Il primo è anche il più scelto dagli utenti. Con quasi 8500 recensioni, e ben 4 stelle su 4, c’è da essere tranquilli. Si tratta dell’Edision Picco T265, un modello super compatto ed elegante (ne ho preso uno anche io, lo conosco molto bene). Semplicissimo da programmare e utilizzare, puoi anche usarlo come media player, inserendo memorie esterne nella porta USB integrata. Ancora, è possibile collegarlo a Internet sfruttando il WiFi (basta inserire un’antenna, non inclusa in confezione). Lo porti a casa a 27,99€.

Il secondo modello – quello di Leelbox – è molto simile al primo come caratteristiche, ma in più – grazie a una speciale promozione del momento – in omaggio ricevi la chiavetta per collegare a Internet il dispositivo. Anche in questo caso, massima semplicità di configurazione. Spunta il coupon in pagina e prendi la combo a 26€ circa appena.

Il terzo prodotto è pensato per chi non ha proprio spazio per posizionare il decoder. Infatti, si tratta di un modello che si installa dietro il pannello e diventa praticamente invisibile. Non serve appoggiarlo su una mensola o su un mobile per sistemarlo. L’ideale per schermi appesi al muro. Anche questo gioiellino non rinuncia alle funzionalità aggiuntive di media player e c’è persino la possibilità di effettuare il collegamento a Internet tramite WiFi (sempre con chiavetta non inclusa in confezione). Lo porti a casa in sconto a 28€ circa appena.

Insomma, per un ottimo decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2 non serve spendere un patrimonio. Anzi, scegliendo uno di questi decoder, grazie alle funzionalità aggiuntive, puoi dare nuova vita alla tua televisione, anche se ormai ha più di qualche anno. Ricorda: su Amazon li trovi tutti a meno di 30€ e godi di spedizioni super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.