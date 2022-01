Il Guilty Gear Strive – ARCREVO EMEA Tournament in Italia

La competizione ufficiale di eSport Guilty Gear Strive del 2021 all’interno dell’EMEA sbarca anche in Italia.

L’ARCREVO EMEA Tournament di Arc System Works Co., Ltd. e BANDAI NAMCO Europe S.A.S. è una competizione online in cui i migliori giocatori si sfideranno per qualificarsi alle finali dell’ARCREVO EMEA: ci sono 5 eventi di qualificazione ufficiali in 5 regioni in EMEA e tantissimi eventi DAREDEVIL (eventi della community) per mettere in luce i migliori lottatori. Gli eventi Qualifier sono attivi fino al 16 gennaio, con le finali dell’ARCREVO EMEA che si terranno il 27 febbraio. Con i giocatori che si sono qualificati attraverso gli eventi ufficiali, 3 giocatori ai vertici della DAREDEVIL Leaderboard si qualificheranno per le finali.

Il torneo ufficiale di Guilty Gear

L’ARCREVO EMEA offerto da Arc System Works e BANDAI NAMCO Entertainment Europe è la competizione ufficiale di eSport Guilty Gear Strive del 2021 all’interno dell’EMEA. Guilty Gear Strive è la nuova leggendaria iterazione della licenza di Arc System Works, e offre la migliore esperienza per qualsiasi giocatore disposto a competere online grazie al suo netcode roll-back di alta qualità. I carismatici personaggi della serie sono stati completamente rinnovati e nuovi combattenti si uniscono al cast. Il gameplay è stato rielaborato rispetto ai giochi precedenti: divertimento istantaneo, facile da giocare ma difficile da padroneggiare.

Questi eventi sono tornei ufficiali di BANDAI NAMCO Europe S.A.S. e Arc System Works. L’idea dietro a questo tipo di manifestazioni è di permettere a un giocatore di una specifica regione EMEA di qualificarsi alle fasi finali.

Tra i Paesi che partecipano questo weekend c’è finalmente anche l’Italia all’interno delle Regione 5. Le altre nazioni sono invece: Algeria, Andorra, Belgio, France, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Marocco, Portogallo, Spagna, Svizzera. In aggiunta ad ARCREVO EMEA, gli organizzatori indipendenti possono fare richiesta perché il loro torneo online sia riconosciuto come “DAREDEVIL”. Questi eventi ricompensano con Ranking Point dal Primo al 25esimo posto (a seconda delle dimensioni del torneo). Questi eventi possono essere organizzati fino al 15 gennaio. Le ARCREVO EMEA Finals si terranno il 27 febbraio con gli otto finalisti che competeranno per vincere i 10.000€ del premio in denaro.