Le migliori tastiere wireless con sconti fino al 34%

Acquistare delle tastiere wireless è semplice ed economico grazie alle promozioni su Amazon, scopri le migliori ora in offerta.

In un mondo fatto di dispositivi senza fili, le tastiere wireless non possono proprio mancare. Grazie alle varie promozioni che trovi online su Amazon ormai è semplicissimo acquistane una che possa soddisfare tutti i tuoi requisiti, se poi sensi che con una piccola spesa ti porti a casa elementi completi, cosa ci può essere di meglio?

Se da tempo sogni di averne una tutta tua, allora questo piccolo recap dei modelli più in voga ora capita al momento giusto.

Ti segnalo che sono quasi tutte disponibili per le spedizioni Prime, ciò significa che non paghi né le spese legate alle consegne e che in uno o due giorni ricevi il tuo pacco a casa.

Tastiere wireless: mai più senza la tua preferita

Come già ti ho accennato, di tastiere wireless ne esistono a bizzeffe: tra dimensioni compatte, estese e molto altro ancora ci sono numerosi modelli che valgono la pena di essere presi in considerazione. Visto che spendere poco e ottenere una qualità ottima è possibile oggi ti consiglio cinque modelli di cui non potrai fare a meno.

Il primo che ti presento è firmato iClever e si distingue per la sua colorazione bianca e argento. Ha tutto al posto giusto con tanto di layout QWERTY italiano e tastierino numerico che non ti fanno mancare nulla. Punti a favore di questo modello sono i LED di notifica, il suo essere completamente ricaricabile e multidispositivo La connetti con Bluetooth o mediante micro ricevitore USB sia su sistemi Windows che MacOS. Su Amazon la paghi 32,39€ attivando il coupon.

Il secondo modello degno di nota è offerto da Trust e si caratterizza per essere compatibile con vari sistemi, persino con Android e iOS. Anche lei ha ovviamente un layout QWERTY italiano per farti digitare alla velocità della luce ma a differenza del modello prima citato, si connette unicamente sfruttando il Bluetooth. Punto a favore è la sua compattezza che te la fa portare in giro ovunque tu vada. Su Amazon la paghi 18,89€.

Il terzo modello che merita di esser preso in considerazione è di Omoton, marchio che sicuramente avrai già visto. La sua tastiera è in colorazione nera, ultra slim e leggera per dare un aspetto elegante alla tua postazione PC. Punti chiave dell’esperienza sono racchiusi nel design compatto che però non ti priva di niente visto e considerato che sono presenti sia il tastierino numerico che i tasti funzione. Questa si collega unicamente ai sistemi Windows mediante ricevitore micro USB. Su Amazon la paghi 23,99€.

Quarta, ma non per importanza, è la Logitech MK220 che in realtà è un set. Infatti acquistando questa ricevi a casa anche il mouse wireless semplicissimo da utilizzare e perfetto dal momento che è ambidestro. La tastiera condivide il layout QWERTY italiano con le altre citate così come il tastierino numerico e la presenza dei tasti funzione. Invidiabile è la durata della carica che con delle semplici batterie arriva a ben 24 mesi. Su Amazon la paghi appena 20,99€

Concludo questa piccola classifica con un secondo set, questa volta firmato HP che ti permette di ottenere altresì un mouse. Si collega ai dispositivi sfruttando il micro ricevitore USB, ti regala una digitazione extra scorrevole e silenziosa insieme a ben 12 mesi di autonomia. Su Amazon la paghi 34,99€.