Questo tablet TECLAST spazza via la concorrenza a prezzo TOP

Un tablet portentoso come questo di Teclast non ti può che ammaliare: pieno di risorse è un vero fulmine e continua a esserlo dopo tempo.

Se sei alla ricerca di un tablet che ti possa stupire sotto tutti i punti di vista, Teclast T40 Plus è proprio ciò che fa al caso tuo. Conta che è un top di gamma sotto ogni aspetto e ti fa vivere un’esperienza premium. Certo, non è un marchio che senti nominare spesso, soprattutto perché nei negozi di elettronica non l’avrai mai visto, ma ne vale tutta la pena. Attivando il coupon su Amazon te lo porti a casa con appena 259,99€ e se vuoi lo paghi anche con finanziamento.

Le spedizioni sono completamente gratuite grazie a Prime quindi cosa aspetti? In uno o due giorni lo ricevi a casa.

Teclast T40 Plus: il tablet che non sapevi di volere

Tra i migliori tablet sul mercato io ti consiglio proprio questo modello perché non ti può far mancare assolutamente nulla. Con un design ultra moderno e una scheda tecnica portentosa, questo dispositivo urla potenza da tutte le sue caratteristiche.

Arriva a casa tua con un display da 10,4 pollici in risoluzione Full HD che ti mostra ogni dettaglio alla perfezione. In particolar modo i bordi sottili rendono la tua esperienza ancora più entusiasmante soprattutto se guardi serie TV o contenuti video in generale. A supportare ogni tuo gesto c’è un processore Octa Core a cui vengono abbinati 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione che, tieniti stretto, se vuoi espandi con MicroSD fino a 512 GB in totale. Inizi a capire perché dico che è spettacolare?

Ovviamente non mancano all’appello fotocamere, batteria eccellente e un sistema nuovo di zecca: Android 11 qui presente.

Come ultima chicca ti faccio sapere che supporta sia le connessioni Dual WiFi che Dual 4G.

Acquista subito il tuo magico Teclast T40 Plus su Amazon attivando il coupon così lo paghi appena 259,99€ e ne rimani entusiasta.