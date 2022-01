Una stazione di ricarica unica nel suo genere, dotata di 4 ingressi USB, due prese standard, una luce integrata e persino una mensola: solo 19€.

Questa stazione di ricarica non è come le altre. Si tratta di un prodotto unico nel suo genere ed il motivo è semplice: non ha bisogno di supporti, come la superficie di un mobile. Questo dispositivo lo spazio lo crea, non lo sottrae. Integra persino una luce da notte dotata di sensore crepuscolare. Chicca delle chicche: c’è una mensola, perfetta per appoggiare i device mentre sono in carica. Con le promozioni Amazon del momento, fai un ottimo affare e la porti a casa a 19,99€ appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Stazione di ricarica con mensola e luce: un gadget unico

Perfetto per creare, in un attimo, un nuovo angolo per la ricarica dei dispositivi. Basta lo spazio di una sola presa e subito ottieni: 4 ingressi USB e 2 prese Schuko. Metti in carica i tuoi dispositivi, collega qualsiasi prodotto necessiti di corrente elettrica tramite spina e non solo. Niente sarà più in disordine: la mensola, che puoi montare e regolare a piacimento, si presta alla perfezione per reggere i device mente sono in carica. C’è persino lo spazio per mettere in ordine i cavetti.

Come anticipato, questo gioiellino integra anche una luce da notte, con tre modalità: spenta, accesa, funzionamento crepuscolare. Infatti, la presenza di un sensore integrato ti permette di impostare la lampada, facendo in modo che si accenda solo in assenza di illuminazione sufficiente.

Insomma, questa stazione di ricarica è un prodotto all in one pazzesco. Un gadget unico che, a questo prezzo, è un autentico affare. Non perdere l’occasione di accaparrartelo a 19,99€ da Amazon. Le spedizioni sono anche rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.