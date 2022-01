Cavo 100W con chip smart e display: uno SPETTACOLO a 11€

Un cavo 100W di tipo USB C dotato di chip smart e display: a 11€ circa appena è assolutamente da avere; lo trovi su Amazon.

Un cavo, ma non uno qualsiasi. Questo gioiellino supporta la massima potenza di 100W e non solo. Infatti, è dotato di chip smart che regola l'erogazione e un display, che ti permette di controllarla. Un gadget perfetto per smartphone, tablet e PC, che permette ricarica e trasferimento dati.

Cavo 100W con display: prezzo affare su Amazon

Un prodotto di utilità vastissima, che puoi abbinare anche ai caricatori più esigenti, spuntando sempre un ottimo risultato. Un risultato che puoi controllare in qualsiasi momento, proprio grazie alla presenza del display: l’erogazione la visualizzi in tempo reale, così da renderti conto se è corretta.

Il chip integrato regola automaticamente il flusso elettrico, sulla base proprio del caricatore e dell’assorbimento massimo possibile per il device che hai collegato.

Non limitarti a usarlo per la ricarica, questo modello supporta senza alcun problema anche il trasferimento veloce dei dati. Un solo prodotto, tantissimi scenari di utilizzo su PC, smartphone e tablet.

Non avere remore, se dovesse capitare di “maltrattarlo” (tirando o piegando, ad esempio) non ci saranno problemi. Infatti, i materiali di costruzione utilizzati sono pensati per consentire al dispositivo di resistere alle sollecitazioni. Filo di nylon per il corpo e rinforzi in plastica dura alle estremità: combo perfetta.

Insomma, un cavo 100W con chip smart e anche con display: