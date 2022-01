Fire TV Stick Lite a 22€: non solo Netflix, anche digitale terrestre (trucco)

Fire TV Stick Lite è in sconto a 22€ circa su Amazon: subito rendi smart la televisione, ma non solo; puoi anche sfruttarlo per il digitale terrestre.

Finalmente torna in sconto su Amazon l’apprezzatissimo Fire TV Stick Lite. Con 22€ circa appena, accedi a un vero e proprio sistema di intrattenimento multimediale, pronto a rendere smart la televisione. Contenuti in streaming e on demand, applicazioni, giochi, navigazione su Internet e non solo. Con un piccolo trucco, puoi tamponare i problemi legati al passaggio al nuovo digitale terrestre. Ecco come fare.

Fire TV Stick Lite: come sfruttarlo al posto del digitale terrestre

Il momento del passaggio al nuovo modo di guardare la televisione può essere complesso. Anche se hai già un decoder (magari di quelli a meno di 30€ con ottimo equilibrio fra qualità e prezzo), la possibilità che i canali che segui di più non si vedano correttamente è elevata. Lo so bene, per questo ho usato l’escamotage che sto per raccontarti, quando ai miei genitori è successa la stessa cosa.

Fire TV Stick Lite è un piccolo concentrato di tecnologia, che permette di rendere subito smart la televisione. Quindi è perfetto per Netflix, Prime Video, DAZN e tutte le piattaforma di contenuti in streaming e on demand che ami di più.

Con un piccolo trucco però, puoi ottenere ancora di più e sfruttarlo – ad esempio – per guardare i tuoi canali preferiti, quelli che normalmente segui in televisione. Infatti, moltissimi di questi ormai hanno un’applicazione ufficiale, che consente di seguire il flusso in diretta, direttamente tramite Internet.

L’esempio più lampante? L’app di RaiPlay, che funziona alla perfezione su questo dispositivo e ti permette di guardare tutto il palinsesto in diretta e on demand, successivamente. Di recente è sbarcata anche l’applicazione Mediaset Infinity (che non supporta ancora lo streaming in diretta, ma si può ovviare usando un browser Web). Oltre a loro, basta fare piccole ricerche su Google dei diversi canali di interesse per verificare l’esistenza dell’applicazione oppure la possibilità di sfruttare il browser Silk per visionarli.

Un ottimo modo per tamponare al problema del digitale terrestre, regalando contemporaneamente alla televisione un sistema di smart TV semplice, efficace e realizzato con un’interfaccia ricca e intuitiva (basata su una personalizzazione di Android). Inoltre, il supporto all’assistente vocale Alexa, utilizzabile direttamente dal telecomando, è un punto in più da non trascurare.

Insomma, il momento di fare un affare su Amazon è adesso: porta a casa a 22€ circa appena l’ottimo Fire TV Stick Lite e sfruttane al massimo il potenziale. Godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.