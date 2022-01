iPhone 13 Pro da 512 GB al minimo storico: preordinalo SUBITO

iPhone 13 Pro in versione da 512 GB è in promozione a un prezzo particolarmente audace, praticamente il suo minimo storico: preordinalo.

Se da tempo volevi acquistare un iPhone 13 Pro ma ti sei sempre bloccato a causa del prezzo, sappi che con la promozione ora in corso su Amazon è arrivano definitivamente il tuo momento. Grazie alla possibilità di preordinare lo smartphone top di gamma, hai la chance di pagarlo praticamente al suo minimo storico visto che con un ribasso del 12% risparmi quasi 190 euro e lo rendi tuo con 1354,37€.

Ti faccio notare che sì, attualmente non è disponibile, ma l’e-commerce ti offre comunque la possibilità di approfittare dello sconto. Ciò significa che appena tornerà disponibile, il primo modello arriverà proprio a te a seguito di un email che ti avviserà.

Le spedizioni sono gratuite e se vuoi, infine, ti faccio sapere che puoi pagare persino con finanziamento.

iPhone 13 Pro: il modello più ambito di sempre

La recente crisi del mercato tecnologico ha colpito anche gli smartphone di Casa Cupertino per questo se ne trovano ben pochi in giro e se ci sono, le offerte non sempre arrivano di pari passo. iPhone 13 Pro è uno tra i più ambiti e proprio per tale motivo te lo sto consigliando perché suvvia, con questo ribasso importante lo capisci anche tu che è un’occasione d’oro.

Presentartelo non mi è affatto difficile ma sono convinta che tu già sappia di cosa è capace. Ti mette a disposizione un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che mediante le varie tecnologie implementate ti fa volare in tutti i sensi. Qualunque cosa tu voglia fare stai sicuro che non avrai problemi né in termini di qualità né in termini di prestazioni. Dopotutto integra al suo interno il nuovissimo processore A15 Bionic e poi con 512 GB di memoria non hai ostacoli.

Punto forte dello smartphone è senza ombra di dubbio il suo comparto fotografico che oltre a sensori di ottima qualità vanta un sensore LiDAR e la modalità Cinema che ha fatto venire l’acquolina in bocca a molti, anche a te vero?

Non mancano poi le solite features come Face ID, connettività 5G e batteria che ti supporta un giorno interno.

Acquista subito il tuo iPhone 13 Pro:

Ps: i prezzi sono soggetti a cambiamenti repentini.