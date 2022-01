Il nuovissimo smartphone di fascia alta Samsung Galaxy S21 FE è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto aggiuntivo: ecco come ottenerlo.

Samsung Galaxy S21 FE è il nuovissimo smartphone Android di fascia alta con un scheda tecnica mostruosa che il colosso sudcoreano ha presentato pochissimi giorni fa: in questa news ti diamo la possibilità di acquistare Samsung Galaxy S21 FE in offerta su Amazon sfruttando un codice sconto. Infatti, fino al prossimo 31 gennaio 2022, utilizzando in carrello il codice sconto “ 21FE5G“, potrai usufruire di un incredibile sconto di 70 euro da sommare all’offerta già ora disponibile su Amazon; affrettati però, la promozione per acquistare lo smartphone a 589 euro è valida solo per 500 pezzi.

Samsung Galaxy S21 FE è in offerta su Amazon con uno sconto incredibile

Samsung Galaxy S21 FE è uno smartphone Android di nuova generazione con display Dynamic AMOLED 2X da 6.4 pollici con risoluzione Full HD+, fotocamera punch hole e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 888 con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio interno, Android 11 con la personalizzazione One UI 3.1 e un comparto fotografico da urlo grazie al sensore fotografico principale da 12 MP, un sensore grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP. Munito di connettività 5G e una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 25 W, il device non teme il confronto con altri device di fascia alta.

Se sei alla ricerca di uno smartphone completo sotto ogni punti di vista, non farti scappare questa incredibile offerte di Amazon e acquistalo subito.