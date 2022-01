Surface Laptop GO è geniale e perfetto per te (-250€)

Il Microsoft Surface Laptop GO è un vero gioiello che ti regala un’esperienza perfetta e completa per studio, lavoro e svago.

La ricerca per un laptop che ti possa soddisfare in tutto e per tutto termina qui perché su Amazon hai davvero l’occasione di rendere tuo un prodottino geniale a basso prezzo. Conta che la promozione in corso ti fa praticamente concludere un affare dal momento che risparmi 250 euro, mica due spicci. Prima di vedere il prezzo finale mi sembra giusto svelarti che si tratta proprio del Microsoft Surface Laptop Go che ti viene a costare solamente 568,92€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e se hai Prime, non devi far altro che cliccare su !acquista ora” per riceverlo nel giro di uno o due giorni.

Microsoft Surface Laptop GO: tutto quello che devi sapere

Tra i numerosi portatili dalle dimensioni ristrette, Surface Laptop Go è un vero gioiellino che si distingue in tutto e per tutto. Non averlo sentito nominare durante le tue ricerche è un po’ impossibile soprattutto se sei alla ricerca di un prodotto che possa rivelarsi utile in più occasioni.

Disponibile in colorazione platino ti mette a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno. Punti chiave del suo successo sono:

un display touchscreen PixelSense da 12,45 pollici;

da 12,45 pollici; un design extra moderno con struttura leggera e ultra slim;

con struttura leggera e ultra slim; Tastiera di dimensioni classiche che non sacrifica alcun dettaglio;

una batteria che ti supporta un giorno intero.

Al suo interno trovi come sistema operativo un perfetto Windows 10 Home in modalità S che riceverà gratuitamente l’upgrade alla versione 11 appena disponibile (assicurato). Inoltre voglio rassicurarti sulla sua qualità e sulle sue prestazioni: all’interno della scocca trovi un processore Intel Core i5 che viene abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, mica male.

Acquista subito il tuo Microsoft Surface Laptop GO su Amazon a soli 568,92€.