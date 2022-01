Amazon Echo Flex con Alexa lo prendi a 14,99€ adesso: sconto del 50% per questa genialata; 5 trucchi da provare subito.

Echo Flex è un piccolo grande concentrato di tecnologia, uno smart speaker con Alexa, molto spesso sottovalutato. Adesso che è in sconto del 50% su Amazon – e quindi puoi portarlo a casa a 14,99€ appena – vale la pena che ti sveli 5 trucchi per sfruttarlo al massimo. Si tratta di 5 funzioni che conoscono in pochi, ma che sono un vero e proprio spettacolo.

Echo Flex: 14€ per una bombetta tech con questi trucchi

Uno smart speaker di dimensioni compatte, con un potenziale enorme. So bene di cosa parlo, ne ho uno in casa e l’ho usato per creare un ecosistema smart eccezionale. Di base, puoi usarlo per interagire con Alexa come preferisci: chiedere informazioni di qualsiasi tipo (e ascoltare la risposta) oppure gestire la casa smart.

Capisco che si tratta di un prodotto che va capito, per apprezzarne le doti. Ecco perché voglio raccontarti queste 5 astuzie per sfruttarlo da subito al massimo. Ti renderai conto che portarlo a casa a 14€ (con lo sconto del 50% già applicato) è un vero e proprio affare. Pronto? Eccoli tutti:

la porta USB integrata può ricaricare i dispositivi: sulla parte inferiore del device, c’è una porta USB, perfetta per ricaricare smartphone e non solo; in questo modo, recuperi lo spazio della presa “occupata” dallo speaker; c’è il Bluetooth integrato: una vera chicca, che ti permette di collegare un diffusore audio – magari parecchio potente, ma non smart – e ascoltare la tua musica preferita chiedendo ad Alexa di metterla; c’è una porta jack audio da 3,5 millimetri: hai letto bene, puoi rendere smart anche una vecchia buona cassa audio, che però è vecchiotta e non ha nemmeno il supporto alla connettività wireless (pensa che bello ridare vita a dei diffusori audio vintage!); puoi collegare degli accessori smart, tramite la porta USB: già, esiste addirittura un kit che – a 22,99 appena – ti permette di avere un Echo Flex e una luce da notte smart (o programmabile e gestibile con la voce); il massimo della privacy: nonostante le piccole dimensioni, integra un pulsante che ti permette di escludere in qualsiasi momento il microfono; in questo modo, anche se dovessi sistemarlo in ambienti più delicati – come la camera da letto o il bagno – puoi garantirti l’isolamento ogni volta che lo desideri.

Insomma, come hai potuto leggere, non solo questo gioiellino è il perfetto smart speaker compatto con Alexa: è anche un vero e proprio concentrato di tecnologia, che ti apre a mille possibilità diverse e diversi scenari di utilizzo. Sfruttando questi trucchi potrai ottenere subito il massimo. Echo Flex, in sconto del 50% su Amazon, è assolutamente da prendere al volo: completa l’ordine adesso per averlo a 14,99€ appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.