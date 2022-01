Pochissime scorte per Blackview Tab 11, il tablet 2K con 5G

Tra i vari tablet sul mercato, Blackview Tab 11 si posiziona sicuramente in vetta alle classifiche: ora è in promozione ed è un vero affare.

Se un tablet eccezionale ti vuoi portare a casa allora devi per forza prendere in considerazione Blackview Tab 11. Forse non lo hai sentito nominare spesso ma credimi, ti basta leggere la sua scheda tecnica per capire che non ha nulla in meno rispetto a marche più blasonate… Anzi, ti stupisce con le sue caratteristiche tecniche. Attualmente è in promozione su Amazon grazie a un coupon che attivi tu stesso, conta che lo paghi 244,99 euro facendo così. Se però sei interessato io te lo dico: le scorte sono limitate e si contano sulle dite della mano.

Aggancia al volo questa promozione e ricevilo a casa in uno o due giorni: ti basta esser iscritto a Prime.

Blackview Tab 11: il tablet che ti fa impazzire

Puoi scegliere il tuo preferito tra tre colorazioni differenti e portarti a casa questo tablet che davvero ne sa una più del diavolo!

Già in termini di estetica ti stupisce con la sua linea semplice e ultra slim che lo rende super portatile ed ergonomico da tenere in mano.

Se poi conti che monta un pannello da 10,3 pollici come display e vanta una risoluzione 2K, cosa potresti desiderare di più? Applicazioni, gaming mobile e streaming diventano alla tua portata senza alcun problema potendo puntare persino al meglio. Non ti preoccupare perché ovviamente il processore ti supporta in tutti i tuoi gesti grazie anche alla presenza di 8 meravigliosi GB di RAM e 128 GB di memoria che, rullo di tamburi, sono espandibili fino a 512 GB con Micro SD.

Per fartela breve non sono da meno le altre features che vantano una batteria duratura, una doppia fotocamera posteriore e il supporto a reti WiFi, 4G LTE e 5GWIFI.

Ps: è DUAL SIM.

Acquista subito il tuo Blackview Tab 11 attivando il coupon su Amazon a soli 244,99 euro con spedizioni immediate e gratuite.