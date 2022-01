SoundLink Color II diffusore bluetooth: AFFARE su Amazon

Un nuovo minimo storico per il diffusore bluetooth Bose SoundLink Color II, in offerta su Amazon con un risparmio di ben 49,96€ in quattro colorazioni.

Con sempre più dispositivi audio sparsi per la casa, avere a disposizione uno strumento in grado di connetterli rapidamente può risultare davvero molto utile. Proprio com il Bose SoundLink Color II. Questo diffusore audio bluetooth serve a farti connettere qualsiasi device dotato di bluetooth e di passare da un dispositivo all’altro in tutta semplicità, e può essere tuo a soli 89,99€.

Con gli sconti Amazon del momento, infatti, fai un ottimo affare e porti a casa questo utilissimo prodotto pagandolo il 36% in meno del solito, con ben 49,96€ di risparmio: scegli il tuo colore preferito visitando questa pagina per scegliere il modello bianco, oppure clicca qui per la versione nera, vai a quest’altra pagina per quella color blu, o visita questo link se lo preferisci giallo. Ma fai in fretta e completa subito l’ordine perché sta andando a ruba. Spedizioni rapide e gratis, garantite da Amazon Prime.

Diffusore bluetooth audio al MINIMO STORICO

Robusto e maneggevole, grazie al morbido rivestimento in silicone, è un gadget che non dovrebbe mancare mai in una casa smart. Attraverso un microfono integrato puoi infatti impartire istruzioni vocali per un facile pairing bluetooth rapido con i dispositivi NFC. Altrimenti hai a disposizione un’app che semplifica la connessione e ti permette di personalizzare le impostazioni senza bisogno di scorrere nessun menu, grazie a un’intuitiva interfaccia drag-and-drop.

Il microfono per vivavoce integrato è poi molto utile per chiamate personali nitide e teleconferenze con portata wireless di circa 30 metri, oppure per un veloce accesso agli assistenti digitali, come Siri o Google Assistant. Oltre a un suono straordinario, SoundLink Color II è anche resistente all’acqua, ha una batteria con un’ottima durata di circa otto ore, ed è anche un simpatico oggetto di arredamento.

Un conveniente e utile diffusore audio bluetooth, che adesso su Amazon costa pochissimo, grazie alle offerte del momento. Non perdere l’occasione di portarlo a casa con soli 89,99€: visita questa pagina se vuoi il modello bianco, o clicca qui per la versione nera, qui per quella blu, o visita questo link se lo preferisci giallo, e poi completa velocemente l’ordine per approfittarne prima che termini la promozione o vada esaurito. Spedizioni rapide e gratis grazie ai servizi Prime.