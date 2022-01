Amazfit GTR 2e scende a un prezzo così basso da stupire

Uno smartwatch come Amazfit GTR 2e lo devi proprio prendere in considerazione soprattutto se lo trovi a questo prezzo che è invidiabile.

Tra i migliori smartwatch in circolazione non inserire questo modello di Amazfit è un azzardo perché suvvia: ti basta guardarlo per capire che è speciale. Io non voglio essere diparte ma se sto qua a consigliartelo è perché credo seriamente nella sua qualità e soprattutto perché è protagonista di una promozione su Amazon eclatante. Conta che attivando il coupon approfitti non di uno ma di due sconti e te lo porti a casa con soli 99,90€.

Se pensi che il suo prezzo sia comunque alto, scopri di cosa è capace.

Prima, in ogni caso, ti anticipo che con Prime lo ricevi senza costi aggiuntivi e in uno o due giorni.

Amazfit GTR 2e: lo smartwatch che non sapevi di volere

In colorazione nera è praticamente perfetto sia per lui che per lei e credimi, con il suo design si abbina perfettamente a qualunque contesto. Infatti il suo stile ricorda quello di un classico orologio da polso con la differenza che al suo interno, però, è dotato di tecnologie all’avanguardia.

Il display AMOLED è ampio, a colori e ti fa leggere tutto in una sola occhiata. La vera chicca, tuttavia, sono i sensori incorporati con cui tieni sotto controllo ogni genere di prestazione: da quella sportiva a quella salutare. In particolar modo hai a tua completa disposizione più di 90 modalità di allenamento, un sensore per la frequenza cardiaca, un monitor del sonno e tanto altro ancora che non ti voglio svelare.

Non viene trascurata neanche la tua parte quotidiana grazie alla presenza delle notifiche smart e la sicurezza grazie al suo grado d’impermeabilità avanzato.

Ps: ti svelo che sono integrati Amazon Alexa e che la batteria dura praticamente 24 giorni con una sola carica.

Acquista subito il tuo Amazfit GTR 2e su Amazon attivando il coupon e concludendo l’affare di questo weekend: per te costa appena 99,90€.