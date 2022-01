L’ottimo smartwatch di fascia alta Apple Watch SE è in offerta su Amazon al minimo storico: scopri dove acquistarlo risparmiando.

Apple Watch SE è in offerta su Amazon a un prezzo incredibile arrivando al minimo storico mai raggiunto prima dal wearable del colosso di Cupertino. Se siete alla ricerca di un device con un hardware al top munito di un design unico e riconoscibile a un prezzo molto competitivo sul mercato, non perdete tempo e acquistate subito Apple Watch SE grigio siderale oppure Apple Watch SE blu in offerta su Amazon.

Apple Watch SE è in offerta su Amazon al minimo storico

Apple Watch SE presenta un design con un display Retina ad alta risoluzione di nuova generazione e processore S5 dual-core in grado di assicurare reattività dell’OS e un’autonomia da record. All’interno della scocca sono presenti un gran numero di sensori ideali per tracciare l’attività fisica e registrare anche dati molto importanti per la salute.

È munito anche di altimetro, accelerometro, giroscopio, Bluetooth 5.0, il sistema di rilevazione di caduta, tracking del battito cardiaco e dell’ossigenazione del sangue e molto altro. Inoltre, Apple Watch SE è il primo tra gli smartwatch dell’azienda di Tim Cook a essere realizzato con alluminio riciclato al 100%.

Potete trovare le offerte su Apple Watch SE ai link sottostanti: