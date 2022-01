BenQ EW2780Q Monitor PC al MINIMO STORICO su Amazon

Uno dei più interessanti monitor targati BenQ in offerta con l’8% di sconto fino ad esaurimento scorte: occasione da non lasciarsi sfuggire.

Se siete alla ricerca di un nuovo monitor per un uso trasversale, oggi su Amazon trovate quello che fa per voi. Sul sito, infatti, c’è in offerta l’ottimo BenQ con schermo 27” a 16:9, e risoluzione 2K QHD, a 299,55€. Cliccando su questa pagina e completando l’acquistoCliccando su questa pagina e completando l’acquisto, vi potete quindi assicurare uno dei monitor più interessanti del momento scontato dell’8%, visto che attualmente è venduto al suo minimo storico.

Il tutto come sempre usufruendo di spedizioni rapide e gratuite garantite da Amazon Prime.

Il monitor BenQ EW2780Q

Questo monitor è perfetto per un utilizzo a 360°, ed è perfetto oltre che per lavoro, anche per lo studio e il gioco. Le tecnologie IPS e HDRi, che migliorano i contenuti HDR sullo schermo grazie a un controllo intelligente, sono perfetti per visualizzare contenuti multimediali o giocare, mentre quella Eye-Care riduce la fatica dello sguardo e aumenta il comfort a coloro che trascorrono tante ore davanti allo schermo.

Tra le caratteristiche che rendono interessante questo monitor ci sono poi gli altoparlanti integrati e una gestione semplice delle opzioni attraverso un navigatore a cinque tasti. Inoltre si possono facilmente connettere diversi dispositivi, come per esempio gli hard disk esterni, grazie a molteplici ingressi come DisplayPort e porte HDMI.

Non perdere l’occasione quindi di portarlo a casa con 299,55€: visita questa pagina per approfittare di un’offerta che ti permette di avere a casa uno dei monitor migliori in commercio nel rapporto qualità-prezzo, a un costo che al momento lo vede al suo minimo storico su Amazon. Spedizioni rapide e gratis con i servizi Prime.