Blue Monday niente da fare: Honor MagicBook X15 tuo con sconto ESAGERATO

Honor MagicBook X15 è un laptop da utilizzo quotidiano perfetto soprattutto a questo suo prezzo che tocca il minimo storico.

La settimana dovrebbe iniziare male visto e considerato che oggi è il Blue Monday, ma pensa un po’: la giornata più triste dell’anno in realtà ti sta regalando un’opportunità storica. Su Amazon è ora in promozione un laptop niente male ossia Honor MagicBook X15 che grazie a ben 150 euro di sconto tocca il suo minimo storico e si fa portare a casa da te con soli 499,90€.

Le specifiche tecniche sono degne di nota e la tua esperienza non può che rilevarsi ottima su carta, quindi cosa ne pensi?

Rammenta che con le spedizioni Prime arriva a casa in uno o due giorni quindi se consideri che ne vale la pena, non perdere tempo!

Honor MagicBook X15: tutti i segreti di questo laptop

La sua estetica ti sveglia molto sebbene sia giusto ricordare che l’abito non faccia il monaco, Tuttavia davanti a un design ultra moderno con peso minimo e struttura ultra slim, gli occhi fanno la loro parte o no? Disponibile in colorazione argento, Honor MagicBook X15 no ha limiti per il tuo utilizzo quotidiano che questo sia smart working, studio o svago.

Le sue caratteristiche le ha tutte al posto giusto: come schermo monta un pannello da 15,6 pollici che se permetti, ti dico che appare persino più ampio grazie alle cornici extra sottili. La risoluzione Full HD è una features da non sottovalutare perché ti fa godere di una vista pressoché perfetta di ogni contenuto: dai documenti ai video. Inoltre puoi fare un po’ ciò che vuoi perché a supportarti trovi un magnifico Processore Intel Core i3 che viene abbinato niente di meno che a 8 GB di RAM e, tieniti forte, 256 GB di memoria su SSD. Ciò si traduce in prestazioni lampo e senza attesa.

Sono poi diverse le chicche che lo rendono interessante, per non svelarti troppo ti anticipo che la batteria dura un intero giorno e se rimani a secco, in 30 minuti la ripristini al 70%.

Approfitta subito dell’offerta su Amazon e acquista il tuo Honor MagicBook X15 a soli 499,90€.