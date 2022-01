ho. Mobile, nuove offerte per nuovi numeri e portabilità

Offerte per tutte le esigenze e per tutte le tasche sia per i nuovi numeri che per quelli provenienti da altri operatori.

ho. Mobile ha aggiornato il suo portafoglio di offerte con l’intenzione di mettere a disposizione dei suoi potenziali clienti due diverse tipologie di tariffe per tipologia di utenza. Per l’attivazione di nuovi numeri abbiamo quindi un’offerta che prevede 50 GIGA a 6,99 euro al mese o 100 GIGA a 8,99 euro al mese. Per coloro che invece vogliono effettuare la portabilità da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile, la proposta resta uguale alla precedente in termini di GB, ma aumenta come costi: si parla infatti di 11,99 euro per i 50GB e di 13,99 euro per il doppio.

ho. Mobile: tutte le offerte nuovi numeri e portabilità

Offerta più specifica invece per gli utenti provenienti da iliad, Fastweb, Poste Mobile e altri operatori virtuali, ai quali ho. dedica dallo scorso dicembre una promozione che prevede minuti ed SMS illimitati, più 150 GIGA a 8,99 euro al mese con attivazione e SIM a 0,99 euro. A questa offerta che viene mantenuta e ripresa anche con un nuovo spot TV, se ne aggiunge da oggi infatti un’altra, ovverosia 5,99 euro al mese per 50 GIGA e 7,99 euro al mese per 120 GIGA, sempre con attivazione e SIM a 0,99 euro. Di seguito tutte le offerte in dettaglio:

Per l’attivazione dei nuovi numeri

6,99€ Minuti illimitati SMS illimitati 50 GIGA 6,99 euro/mese Attivazione + SIM: 9,99 euro Prima ricarica 7 euro Roaming zero: 4,6 GIGA

8,99€ Minuti illimitati SMS illimitati 100 GIGA 8,99 euro/mese Attivazione + SIM: 9,99 euro Prima ricarica 9 euro Roaming zero: 5,9 GIGA



Per la portabilità da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile

11,99€ Minuti illimitati SMS illimitati 50 GIGA 11,99 euro/mese Attivazione + SM: 9,99 euro Prima ricarica 12 euro Roaming zero: 7,9 GIGA Provenienza da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile

13,99€ Minuti illimitati SMS illimitati 100 GIGA 13,99 euro/mese Attivazione + SIM: 9,99 euro Prima ricarica 14 euro Roaming zero: 9,2 GIGA Provenienza da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile



Per la portabilità da iliad, Fastweb, Coop Voce e altri MVNO

5,99€ Minuti illimitati SMS illimitati 50 GIGA 5,99 euro/mese Attivazione + SIM 0,99 euro Prima ricarica 6 euro Roaming zero: 4 GIGA Provenienza da iliad, Fastweb, Coop Voce, Kena (solo 120 GIGA a 7,99 euro), Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, etc. 7,99€ Minuti illimitati SMS illimitati 120 GIGA 7,99 euro/mese Attivazione + SIM 0,99 euro Prima ricarica 8 euro Roaming zero: 5,3 GIGA Provenienza da iliad, Coop Voce, Kena (solo 120 GIGA a 7,99 euro), Daily Telecom, Digitel, Fastweb, Digi Mobil, Poste Mobile, CMLink Italy, etc.



Per tutti i dettagli o per attivare le offerte vi invitiamo a cliccare su questo link che vi condurrà alla pagina ufficiale di ho. Mobile.