Se siete alla ricerca di una nuova offerta per acquistare HONOR 50, lo smartphone del colosso cinese è in sconto su Amazon fino a fine gennaio.

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone in grado di garantirvi un’esperienza utente di alto livello a un prezzo molto contenuto e aggressivo, non potete perdere l’occasione di acquistare HONOR 50 in offerta su Amazon a un prezzo esclusivo. Infatti, da oggi 17 gennaio e fino al 30 gennaio 2022, cliccando il link soprastante avete l’occasione di acquistare lo smartphone a 430 euro invece di 529,90 euro.

C’è un’offerta incredibile di Amazon per HONOR 50

HONOR 50 ha dalla sua un design da urlo con una fotocamera ideale per scattare foto ad alta risoluzione in qualsiasi condizione, merito soprattutto del sensore principale da ben 108 MP. Il device monta un display ad alta risoluzione da 6.57 pollici con ben 1.07 miliardi di colori e sfrutta il potente processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G per garantire prestazioni sempre al top in ogni situazione di utilizzo.

HONOR 50 Lite, invece, dispone di un pannello FullView da 6.67 pollici e una capiente batteria da 4300 mAh con ricarica rapida a 66 W in grado di ricaricare il dispositivo del 40% in appena 10 minuti. La fotocamera quadrupla sul retro dispone di un sensore principale da 64 MP pensata per scattare immagini ad alta risoluzione anche al buio.

Gli utenti alla ricerca di un device HONOR a un prezzo ancora inferiore, possono puntare all’offerta di Amazon su HONOR 50 Lite che viene proposto a 229,90 euro sfruttando il codice coupon “H50LITEJAN15OFF” del valore di 15 euro.

Ricapitolando, ecco i link per acquistare gli smartphone in offerta: