Un inedito rumor pubblicato in queste ore indica che OPPO Find X5 Pro potrebbe rappresentare il primo device con il SoC Dimensity 9000.

I piani di lancio di MediaTek per quanto riguarda il nuovo processore di fascia alta MediaTek Dimensity 9000, parlano di un lancio sul mercato a partire dalla prima metà del 2022: sembra che il primo device a montare il SoC Dimensity 9000 sia l’atteso smartphone di fascia alta OPPO Find X5 Pro. Infatti, secondo le ultime informazioni pubblicate in rete, sembra proprio che il device di fascia alta di OPPO possa presentarsi sul mercato come il primo smartphone in assoluto a montarlo.

OPPO Find X5 Pro arriverà con il SoC MediaTek Dimensity 9000?

Le ultime indiscrezioni su OPPO Find X5 Pro lo dipingono come un top di gamma sotto ogni punto di vista. Pare, infatti, che possa montare un display AMOLED da 6.7 pollici con tecnologia LTPO 2.0 con frequenza di aggiornamento dinamico a 120 Hz, fotocamera punch hole e risoluzione QHD+ da 1400 x 3216 pixel.

La fotocamera posteriore è attesa con un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con supporto OIS, un sensore ultra grandangolare da 50 MP e un sensore terziario da 13 MP. Sotto il cofano, oltre all’atteso processore MediaTek Dimensity 9000, ci si aspetta una batteria da 5000 con supporto alla ricarica rapida a 80 W su cavo e 50 W in wireless, Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12, RAM LPDDR5x e spazio di archiviazione UFS 3.1.