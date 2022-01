Xiaomi: 3 gadget a meno di 15€ che NON CONOSCI (Amazon)

Su Amazon ci sono gadget dell’ecosistema Xiaomi che probabilmente non conosci: questi tre, ad esempio, costano meno di 15€ e sono uno spettacolo.

L’ecosistema di prodotti Xiaomi è enorme. Più che normale che tu non conosca tutti i prodotti presenti. A esempio, questi 3 gadget economici, li prendi a meno di 15€ da Amazon e sono tutti utilissimi. Pronto a dare un’occhiata?

Xiaomi: gadget a meno di 15€ su Amazon

Ho selezionato i tre dispositivi economici che più apprezzo e che, ovviamente, sono parte dell’ecosistema di prodotti del colosso cinese. Eccoli tutti. Ricorda, non importa quale sarà la scelta: godrai sempre di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Il primo prodotto è questo spettacolare termometro igrometro, che porti a casa a 13€ circa appena. Non lo sanno in molti che c’è lo zampino del colosso cinese, ma basta una rapida verifica per scoprirlo. Te ne accorgi cercando semplicemente il nome modello “Miiiw NK5253”. Un gioiellino dotato di sensori ad altissima precisione, che aggiornano in tempo reale (ogni 10 secondi) il livello di temperatura e umidità ambientale. Sul display ad alta visibilità, puoi leggere anche il livello di comfort del momento: basta dare un’occhiata al comodissimo grafico. Funziona a batteria, quindi puoi posizionarlo ovunque desideri, senza il vincolo di cavi.

Il secondo gadget è un ottimo sistema di ricarica rapida 37W per auto, che prendi a 13,99 appena. Super semplice da usare, lo inserisci all’interno della porta accendisigari e subito hai due ingressi USB a disposizione. L’ideale per effettuare ricariche in modo davvero veloce, anche mentre sei alla guida.

Per finire, un utilissimo dispositivo per rendere la rete WiFi di casa più rapida e veloce, che prendi a 13,99€ soltanto. Un ripetitore smart, super semplice da configurare, dotato di doppia antenna. L’ideale per far rimbalzare il segnale, proprio dove si indebolisce, e farlo arrivare ai tuoi dispositivi senza problemi.

Conoscevi già questi 3 gadget Xiaomi? Ricorda: scegli il tuo preferito senza remore: su Amazon costano tutti meno di 15€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.