Digitale terrestre DVB T2: questo accessorio da 8€ è UTILISSIMO

Un accessorio indispensabile per il nuovo digitale terrestre DVB T2 è questo splitter HDMI, che risolve qualsiasi problema con altri dispositivi.

Il passaggio al nuovo digitale terrestre potrebbe comportare l’acquisto di un decoder, se la TV non è nativamente compatibile. In questo modo, le porte HDMI molto probabilmente non saranno più sufficienti e ci sarà da dover ogni volta spostare il cavo da una parte all’altra. Stacca la console, attacca il decoder, stacca lo smart box e attacca la chiavetta. Un disagio che si può evitare con un accessorio super economico, che moltiplica gli ingressi HDMI. Da Amazon lo prendi a 8€ circa appena e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Digitale terrestre: lo splitter HDMI è indispensabile

Un accessorio super semplice da utilizzare, ma incredibilmente utile. Lo inserisci in un ingresso HDMI e immediatamente ne ottieni 3. Con un pulsante, passi da una porta all’altra e non serve staccare o attaccare cavi per alcuna ragione.

Decoder, console, smart box, chiavette smart: qualsiasi cosa ci sia attaccata, può rimanere dov’è e ti risparmi un fastidio non da poco. Fra l’altro, lo splitter supporta anche la risoluzione 4K: non ci sarà da scendere a compromessi con la qualità d’immagine.

Il momento di portare a casa un accessorio super utile, indispensabile al momento di passare al digitale terrestre DVB T2, è adesso: completa l’ordine al volo per averlo a 8€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.