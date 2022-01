In queste ore OPPO ha presentato il nuovo smartphone OPPO Reno6 Lite con batteria da 5000 mAh e Android 11: scopriamo i dettagli completi.

In queste ore OPPO ha presentato in Messico il “nuovo” smartphone OPPO Reno6 Lite, ovvero il rebrand del modello OPPO F19 presentato dalla compagnia alcuni mesi fa. La scheda tecnica fa riferimento a un device costituito da una buona batteria e un prezzo piuttosto equilibrato: riuscirà a imporsi in una fascia di prezzo satura di tanti device simili?

OPPO Reno6 Lite: caratteristiche e design

OPPO Reno6 Lite dispone di un display AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel e aspect ratio 20:9, fotocamera punch hole nell’angolo superiore sinistro e sensore per le impronte integrato nel display. Sotto la scocca in policarbonato è presente il processore Qualcomm Snapdragon 662 con GPU Adreno 610, 6 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.1 espandibile tramite microSD.

La fotocamera posteriore monta un sensore principale da 48 MP e due sensori ausiliari da 2 MP l’uno, mentre frontalmente la fotocamera selfie è da 16 MP. Piuttosto capiente la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W, mentre come OS troviamo Android 11 con la personalizzazione ColorOS 11.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di OPPO è disponibile in Messico al prezzo di 8.799 pesos messicani, circa 380 euro al cambio, nelle colorazioni Glowing Rainbow Silver e Glowing Starry Black. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni circa l’eventuale arrivo del device anche nei mercati internazionali (e possibilmente anche nel nostro).