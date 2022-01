Non lasciatevi scappare questa incredibile offerta di Amazon per acquistare le cuffie true wireless Sony WF-1000XM3 a poco più di 100 euro.

Gli amanti della musica e della libertà di indossare un paio di cuffie true wireless senza più dipendere dai cavi e dal jack audio da 3.5 mm, non possono farsi scappare questa incredibile occasione per acquistare le cuffie true wireless Sony WF-1000XM3 in offerta su Amazon al minimo storico.

Le ottime cuffie true wireless Sony WF-1000XM3 sono in offerta su Amazon

Si tratta di un modello di cuffie ideale per ascoltare i propri brani preferiti senza compromessi: inoltre, grazie al completo supporto agli assistenti digitali Google Assistant, Amazon Alexa e Siri di Apple, è possibile gestire e controllare il playback audio e il proprio smartphone direttamente con i microfoni integrati nelle cuffie.

La tecnologia Dual Noise Sensor è ideale per ascoltare musica e fare chiamate al telefono senza alcun tipo di distrazioni rimuovendo anche i rumori in sottofondo, mentre la modalità Attenzione rapida è perfetta per parlare con le persone vicine senza necessità di togliere le cuffie. La batteria di lunga durata – fino a 24 ore di ascolto con il case di ricarica – supporta anche la ricarica rapida che offre 90 minuti di autonomia dopo appena 10 minuti nella custodia.

Le cuffie di Sony sono disponibili in offerta su Amazon ai link sottostanti in due colorazioni: