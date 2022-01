AirPods 3: è il momento perfetto per acquistarle su Amazon

Gli AirPods 3 sono gli ultimi auricolari rilasciati dal colosso di Cupertino; oggi l’azienda ha rilasciato un update che ne migliora le prestazioni.

Oggi è il giorno perfetto per acquistare un nuovo paio di auricolari True Wireless Stereo di Apple; con il lancio dell’ultimo modello, le AirPods 3, la mela ha realizzato un gadget che incontra le esigenze di tutti, esperti audiofili e non solo. Le cuffie sono semplicemente eccezionali e sono andate Sold Out in pochissimo tempo, e adesso l’azienda li ha resi ancora più performanti grazie all’ultimo update del firmware, avente la versione n.4C170.

AirPods 3: perché comprarle?

Il colosso di Cupertino sta lanciando un update per i suoi ultimi AirPods di terza generazione. Il nuovo aggiornamento del firmware lanciato oggi porta il numero di versione 4C170 e rappresenta il terzo firmware rilasciato da Apple dal debutto avvenuto lo scorso autunno.

Al momento, gli AirPods 3 sono gli unici auricolari veramente wireless che Apple ha aggiornato in questi giorni. Sfortunatamente, non ci sono note di rilascio che spieghino quali siano le novità.

Gli aggiornamenti del firmware fuori ciclo si concentrano generalmente su correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni. Ogni tanto, tuttavia, gli aggiornamenti apportano notevoli novità come l’integrazione con la piattaforma proprietaria “Find MY” (Trova il mio).

Come si aggiornano gli auricolari?

La società dichiara che le nuove versioni del firmware si installeranno automaticamente quando gli AirPods si collegheranno tramite Bluetooth al tuo iPhone.

Per controllare la versione del firmware degli AirPods:

Apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone;

Vai al menu “Bluetooth”.;

Trova i tuoi AirPods nell’elenco dei dispositivi;

Tocca la “i” accanto a loro;

Guarda il numero “Versione firmware”.

Ti ricordiamo che la versione più recente del firmware di AirPods Pro è la 4C170. Se questo numero è ciò che vedi nell’app Impostazioni, significa che i tuoi auricolari sono completamente aggiornati.

Quanto costano su Amazon? Oggi si trovano a 179,00€, ben 20€ in meno rispetto al prezzo di listino. Godono di spedizione celere e gratuita con il servizio Prime e si può dilazionare il pagamento in comode rate grazie a Cofidis.