L’Amazon SEGRETO: questi 5 gadget tech costano 0,01€

Su Amazon ci sono occasioni segrete assurde: questi 5 prodotti tech sono praticamente gratis; solo 0,01€ più spedizioni, guarda tu stesso.

Ci sono alcune chicche Amazon che fanno parte di un posto segreto. Si tratta di opportunità che non trovi in vetrina, ma che ti permettono di fare dell’ottimo shopping terapeutico, spendendo pochissimo. Ad esempio, questi 5 gadget tech li porti a casa a 0,01€: praticamente sono gratis, c’è solo da investire nelle spedizioni. Non mi credi? Dai un’occhiata tu stesso!

Amazon segreto: tecnologia a 0,01€

Ho selezionato 5 chicche. Tutti dispositivi utili, naturalmente non top di gamma, ma assolutamente funzionanti. Approfittando di queste occasioni, ci sarà da divertirsi portandoli a casa spendendo un solo centesimo più le spedizioni. Eccoli tutti!

Mouse wireless compatto a 0,01€ (spedizioni di 4,99€). Bello e di design, è ottimo da usare in abbinata a PC desktop e portatili.

Hub USB 3.0 con 7 porte da gestire singolarmente con interruttore a 0,01€ (spedizioni di 4,99): super comodo per moltiplicare le porte del PC, accendendo ogni volta solo quella che serve realmente.

Adattatore Bluetooth per portare il wireless dove non c’è a 0,01€ (spedizioni di 3,67€): un’ottima soluzione per rendere subito più smart l’autoradio o un paio di casse che suonano bene, ma non lo sono.

Adattatore USB OTG a 0,01€ (spedizioni di 3,44€): praticissimo per collegare dispositivi allo smartphone come tastiere, mouse, memorie esterne e non solo. Basta che il tuo device sia dotato di ingresso USB C e il gioco è fatto. Classico prodotto mai più senza!

Telecomando Bluetooth per smartphone a 0,01€ (spedizioni di 3,73€): un dispositivo comodissimo, che ti permette di realizzare foto a distanza con lo smartphone; lo colleghi in un attimo e premi un pulsante per scattare. Compatibile con Android e iOS, è una vera chicca.

Insomma, come vedi c’è veramente un lato segreto di Amazon – lontano dalle occasioni più note – che ti permette di fare shopping di gadget tech praticamente gratis. Investi unicamente nelle spedizioni. Pronto a scegliere il tuo prodotto preferito e pagarlo appena 0,01€? Sembra assurdo, ma è assolutamente possibile.