Siete alla ricerca di una smartband economica per rimettervi in forma? Non lasciatevi scappare questa offerta Amazon su OPPO Band Sport.

Perdere i chili di peso di troppo non è mai un lavoro semplice e facile da affrontare, anzi, ma poter contare su una smartband può rendere il tutto più semplice facendo affidamento sulle numerose funzioni di tracking degli allenamenti. In queste ore l’ottima smartband OPPO Band Sport è in sconto su Amazon a meno di 25 euro, il che rappresenta un’occasione ghiotta da non lasciarsi scappare.

La smartband OPPO Band Sport è in offerta su Amazon

La smartband di OPPO, oltre a essere estremamente economica, dispone di tutte le caratteristiche ideali per chi vuole tenere traccia delle calorie bruciate, dei passi, la distanza percorsa e anche controllare facilmente le notifiche in arrivo dal proprio smartphone. Il piccolo dispositivo è anche impermeabile fino a 50 metri di profondità, quindi perfetto anche per chi pratica il nuoto e vuole avere sempre il controllo sugli allenamenti svolti.

Munita del supporto a 12 tipologie differenti di allenamento, la smartband di OPPO è sempre al tuo fianco durante le sessioni rilassanti di yoga oppure quando si va in palestra. Inoltre, la batteria di lunga durata vi assicura fino a 12 giorni di autonomia e si ricarica facilmente in appena 90 minuti.

Che aspettate? Non lasciatevi scappare questa offerta sulla smartband OPPO Band Sport e correte a comprala su Amazon in sconto a meno di 25 euro!