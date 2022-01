Amazon ha aperto il pre-ordine di Echo Show 15 nel nostro Paese permettendo a tutti di acquistare il nuovo device hi-tech in uscita a breve.

Se non riusci più a fare a meno di Alexa per gestire gli impegni personali e della famiglia, quest’oggi abbiamo una news molto importante da darti: il meraviglioso Echo Show 15 è disponibile in pre-ordine su Amazon.

Echo Show 15 è disponibile in pre-ordine su Amazon

Echo Show 15 è in grado di mostrarti un mondo di informazioni utili grazie al suo display da 15.6 pollici ad alta, mentre con la piccola ma potente fotocamera frontale da 5 MP puoi effettuare video chiamate con amici e parenti senza scendere a compromessi sulla qualità.

I widget di Alexa sono sempre a disposizione a un tap di distanza e ti offrono la possibilità di organizzare tutti i tuoi impegni senza fatica, scrivere note personali, liste della spesa, cose da fare e molto altro. Inoltre, grazie a una particolare funzione, puoi continuare a guardare i tuoi programmi video preferiti mentre guardi un notiziario.

Echo Show 15 è perfetto anche per gli amanti delle serie TV grazie al pieno supporto di Netflix, Amazon Prime Video e altri servizi; c’è anche spazio per i podcast se invece hai intenzione di rilassarti sul divano mentre ascolti il tuo programma preferito.

Non perdere altro tempo: pre-ordina subito Echo Show 15 su Amazon per riceverlo immediatamente senza costi aggiuntivi con consegna rapida entro 1 giorno.