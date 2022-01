Sei un fan degli Avengers: ecco le pendrive da acquistare ora

Se siete fan degli Avengers e della Marvel, amerete queste pendrive dedicate agli eroi Iron Man, Thor, Hulk e Captain America.

Siete fan degli Avengers, i Vendicatori comparsi nel Marvel Cinematic Universe (e in migliaia di fumetti americani della Marvel), e volete mostrarlo anche mentre passate i vostri file da un PC ad un altro? Allora queste pendrive USB, che vanno da 4 a 64 GB, fanno al caso vostro: potete trovarle e acquistarle seguendo il link Amazon.

Il prodotto in questione è disponibile in varie forme, 8 per l’esattezza, tutte ispirate ai più importanti membri degli Avengers, ovvero Iron Man, Captain America, Hulk e Thor.

Pendrive USB 2.0 degli Avengers (Iron Man, Captain America, Hulk e Thor)

Il dispositivo è USB 2.0, garantendo la velocità di 480 Mbps per il trasferimento dati. È possibile inoltre scegliere la colorazione: si tratta delle varie forme disponibili di queste pendrive USB degli Avengers. Abbiamo come prima lo scudo di Captain America, a seguire il pugno destro di Hulk, la mano destra e sinistra di Iron Man, il suo casco, la versione grigia (Mark 2), il martello di Thor (Mjolnir) e infine, come ciliegina sulla torta, il Reattore Ark che Tony utilizza per alimentare le armature (e per un periodo, anche per evitare di morire).

La pendrive USB è molto piccola e comoda da mettere in tasca, è facile da usare (essendo una pendrive plug and work) ed è supportata da tutti i sistemi operativi. I prezzi vanno dai 20€ ai 40€ e variano in base alla forma, alla dimensione dello spazio e a quale versione sceglierete. Tutte le pendrive USB hanno inoltre il chip retraibile, così da sembrare chiuso un semplice gadget (proteggendo allo stesso tempo

La parte interessante di queste pendrive è la cura nei dettagli: se infatti osserviamo bene, le mani di Iron Man (o per dire meglio, i suoi guanti dell’armatura) hanno le dita posizionabili, quindi potrete metterle in qualunque posizione. Come potete vedere nella foto, l’utente in questione le ha chiuse, ma ognuna di loro è completamente articolata.