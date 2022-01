Stand per tablet e smartphone a prezzo IRRISORIO: 8€ ed è tuo

Uno stand per tablet è essenziale: questo è universale e lo usi anche con lo smartphone così almeno dai tregua alle tue mani.

Ma non ti sei stancato di dover usare qualunque superficie di appoggio per mantenere in verticale o in orizzontale il tablet ogni volta che lo utilizzi? Ormai suppongo che la tua mano sia diventata super muscolosa, però pensa che con 7,99€ su Amazon risolvi i tuoi problemi. In che modo? Acquistando uno stand universale che utilizzi con cosa vuoi e soprattutto aggiusti come vuoi.

Questo di Omoton è una vera scoperta ed è proprio ciò che fa al caso tuo. Con Prime non paghi neanche le spese di spedizioni quindi approfitta subito del ribasso.

Stand per tablet: un prodottino che non pensavi di volere

Verticale, orizzontale, alto, basso, inclinato in su, inclinato in giù. Con questo stand per il tuo tablet non hai mezze misure perché decidi tu la posizione in cui lo vuoi mettere e lui ti regge il gioco. Grazie ai materiali di ottima fattura è impossibile da rovinare ma soprattutto da far cadere. In questo modo i tuoi dispositivi stanno al sicuro e non si rovinano neanche se ci provi.

Conta che ha sulla base un rivestimento in silicone antiscivolo che è tutto un programma ma è anche la sua caratteristica di punta che ti assicura fermezza. In più con il design pieghevole, una volta che hai smesso di utilizzarlo occupa il minimo spazio, il che è geniale.

In realtà le sue potenzialità non si esauriscono così facilmente: è piccolo al punto giusto per essere portato dove vuoi in modo che tu lo possa utilizzare anche al di fuori di casa. E se poi hai finalmente deciso di prendere una tastiera Bluetooth, non può che essere l’accessorio che ti manca.

Acquista subito questo stand per tablet e smartphone firmato Omoton su Amazon a soli 7,99€ e non potrai che amarlo.