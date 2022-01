Sterilizza e ricarica in wireless: GENIALATA a 19€ su Amazon

Caricatore wireless sterilizzatore a luce UV per telefoni, con funzioni di ricarica smartphone e aromaterapia per dispositivi iOS-Android.

Avere più dispositivi può risultare comodo, ma maneggiarli di continuo può implicare la necessità di averli sempre puliti e carichi. E se vi dicessi che c’è un prodotto che riesce a combinare bene le due cose? Si tratta del caricatore – sterilizzatore a luce UV Lecone. Una “genialata” che puoi fare tua a soli 19,99 euro seguendo questo link e concludendo l’acquisto in pochi semplici passi.

Il prodotto serve per i telefoni fino a 7,2 pollici, ma anche per maschere facciali, orologi, portafogli, occhiali, chiavi, auricolari, spazzolini da denti e qualsiasi altro piccolo oggetto che vogliamo sanificare. Con un device, risolvi mille problemi.

Caricatore – sterilizzatore a luce UV Lecone

Il prodotto è compatto, costruito con materiale resistente, funziona benissimo per ricaricare qualsiasi dispositivo, soprattutto gli auricolari. Utilizza la tecnologia di ricarica induttiva Qi che elimina la necessità di collegarlo a un cavo, ed è compatibile con tutti i telefoni più recenti inclusi iPhone 11, Samsung S9, Lumia 830 e Google Nexus 7, solo per fare degli esempi. Inoltre ha una comoda funzione di aromaterapia e gli oggetti, una volta ripuliti, profumano per un sacco di tempo.

E’ comodissimo, lo puoi portare dove vuoi e quando ti serve, lo tiri fuori e lo colleghi al cavo USB, inserisci gli oggetti nella camera interna, chiudi il coperchio, e poi premi e tieni premuto il pulsante per un secondo per avviare la pulizia. Facile, no? Al resto pensa il dispositivo, che elimina germi e batteri fino al 99,99% senza calore, liquidi o prodotti chimici nocivi, con la luce UV.

Inoltre è sicuro e quindi adatto a tutta la famiglia: quando infatti il coperchio viene aperto, l’ultravioletto si spegne automaticamente e smette di funzionare, evitando radiazione ultraviolette al corpo umano. Il dispositivo inizia a funzionare automaticamente solo quando il coperchio viene chiuso. Con soli 19,99 euro non si può chiedere davvero di più. Per questo ti consiglio di non fartelo scappare seguendo questo link e concludendo l’acquisto. Spedizioni gratis grazie ad Amazon.