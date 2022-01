Vuoi rendere la tua casa smart spendendo poco? C’è una incredibile offerta Amazon per acquistare Echo Show 8 a pochissimo.

Hai sempre desiderato acquistare un prodotto Alexa ma il prezzo di vendita ti ha sempre trattenuto dal farlo? Non perdere questa incredibile occasione per acquistare Echo Show 8 in offerta su Amazon ad appena 64 euro. Sebbene si tratti della prima generazione del famoso smart display del colosso hi-tech, è comunque in grado di offrirti tanto per divertirti e rilassarti mentre guardi al volo la tua serie TV preferita.

Non perdere questa meravigliosa offerta Amazon su Echo Show 8

Sì, hai capito bene! Echo Show 8 di prima generazione dispone del pieno supporto a Netflix, il che è perfetto se stai cercando un’occasione per posizionare il dispositivo in cucina per tenerti compagnia mentre prepari il pranzo o in camera da letto come sottofondo mentre stai cercando quella maglietta bellissima che non trovi più.

Il display da 8 pollici è perfetto per guardare ogni contenuto multimediale senza compromessi, la piccola videocamera frontale ti permette di restare in contatto con amici e parenti muniti di un altro Echo Show oppure dell’app mobile di Amazon Alexa. Echo Show 8 è anche ideale per gestire tutti i dispositivi della smart home direttamente con la tua voce, senza alzare un dito.

Insomma, l’offerta di oggi su Echo Show 8 è quella che non dovresti mai perdere, a maggior ragione se arriva con il 41% di sconto.