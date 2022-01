Motorola Moto G200 è su Amazon ad un prezzo SPECIALE

Motorola Moto G200 5G è un flagship del brand di proprietà di Lenovo: costa pochissimo su Amazon ma è un dispositivo super potente.

Oggi Motorola ha comunicato la disponibilità del suo nuovo flagship, il Moto G200, all’interno del noto ecommerce americano Amazon. Per chi non lo sapesse, il device è un flagship in tutto e per tutto, rilasciato lo scorso anno (negli ultimi mesi, precisamente). È disponibile per l’acquisto ad un costo incredibile: solo 489,90€ a fronte dei 529,90€. Segnaliamo che questo era già un prezzo scontato, poiché di listino il device ha un cartellino di circa 599,99€. In più, c’è la consegna celere e gratuita con Prime per gli abbonati alla piattaforma e vi è la possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis. Ma veniamo ora alle caratteristiche del prodotto: se cercate un top di gamma dal prezzo contenuto, questo è il device che fa per voi.

Motorola Moto G200: le specifiche tecniche

Partiamo subito dal processore: troviamo uno Snapdragon 888+ di Qualcomm, il chipset premium del 2021. Viene coadiuvato da RAM da 8 GB e memorie storage da 128 GB. C’è un modem per la connettività 5G al suo interno che assicura prestazioni di download e upload da urlo. Non di meno, sul comparto gaming o nell’uso quotidiano, possiamo assicurarvi che si comporta egregiamente.

Il pannello poi è una meravigliosa unità da 6,8 pollici in risoluzione FullHD+ con refresh rate fino a 144 Hz. È un pannello AMOLED e presenta il supporto – sul posteriore – per l’NFC (ottimo per i pagamenti contactless) e per il Dual SIM.

Sotto la scocca batte un cuore Android 11 con skin MyUX, l’interfaccia operativa del colosso di proprietà di Lenovo: ci troviamo di fronte ad una user experience quasi stock. Se state cercando un device che vi duri nel tempo e che sia in grado di garantire prestazioni uniche ad un prezzo top, questo è il gadget perfetto. È già in sconto: approfittatene prima che terminino le scorte e torni al suo cartellino di vendita ufficiale.