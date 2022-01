Questo tablet è PERFETTO per Netflix e costa poco

Il nuovo Realme Pad è un tablet da 10.4 pollici super performante e versatile: è ottimo sia per lo svago che per il lavoro o lo studio.

Inutile negarlo: i tablet fanno parte del nostro quotidiano. Tutti noi ne abbiamo uno o ne dobbiamo possedere uno. Ricordiamo ancora le prime reazioni all’iPad del 2010: “A cosa serve? È un iPhone ingrandito!”. Fortunatamente le cose sono cambiate e questi dispositivi sono diventati perfetti per il lavoro smart, per lo studio, la dad, per il gaming o la fruizione di contenuti multimediali sulle varia piattaforma di streaming come Netflix, Amazon Prime, Disney+.

Realme Pad è il tablet più in voga del momento

C’è un prodotto – uscito da poco – che ci ha colpito per l’ottim rapporto qualità-prezzo e per il suo schermo, semplicemente meraviglioso. Stiamo parlando del Realme Pad, un gadget così versatile che lo si può usare per giocare ma anche la sera, sul divano, per vedere una serie TV in completo relax.

Perché ve lo consigliamo? Semplice: ha un prezzo irrisorio e prestazioni eccellenti. Partiamo dal processore infatti: troviamo un’unità Helio G80 realizzata da MediaTek, coadiuvata da 6 GB di RAM e 128 GB di storage (espandibili con la scheda microSD). Non manca poi il supporto all’audio Dolby con ben quattro speaker disposti sui lati del device.

Arriviamo poi allo schermo: un pannello con risoluzione WUXGA 2K da 10.4 pollici. Che dire, la qualità è spaziale e dovete provarlo per poterne apprezzare la bontà. Con un prezzo di soli 295,52€ poi, questo si rivela un Must Have da avere nel quotidiano.

Sul comparto energetico infine, troviamo una una batteria da 7100 mAh che assicura ore ed ore di autonomia anche con un utilizzo intenso. Il modello in questione è grigio, dispone del modulo Wi-Fi ed è super sottile: solo 6,9 mm. Completa il tutto la Quick Charge da 18W.

Che dite? Sarà questo il vosto prossimo tablet da divano o da lavoro? Fatecelo sapere.