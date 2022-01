Combo tastiera-mouse wireless HP, MINIMO STORICO: 29,99€

Con soli 29,99€ da Amazon ti porti a casa tastiera e mouse wireless, ricevitore USB incluso e layout Italiano dell’HP.

Tastiere e mouse sono i due accessori PC che si consumano più spesso e facilmente. Specialmente se ne facciamo un uso intenso per lavoro o gioco. Oggi su Amazon c’è un’occasione di quelle con la “O” maiuscola: con soli 29,99€ ti porti a casa infatti sia la tastiera che il mouse HP, per giunta wireless, con spedizioni rapidissime e sicure.

HP è una delle aziende leader nel settore PC e periferiche. I suoi prodotti sono tra i migliori sul mercato e riuscire a trovare due dispositivi così, a questo prezzo, di questa marca, di solito è praticamente impossibile.

Tastiera-mouse HP, combo AFFARE

La tastiera e il mouse sono costruiti con materiale di buona fattura, con un design elegante che non guasta e una forma a isola per risultare più confortevole durante l’uso. La tastiera in particolare ha i layout in italiano, i tasti di scelta rapida e soprattutto ben distanziati e silenziosi, così quando scrivi non senti quel fastidioso rumore del digitare.

Il mouse invece è comodo da impugnare, molto scorrevole e fluido. Uno degli elementi che più piace a chi ha comprato questi due prodotti è la massima libertà che hanno avuto usandoli grazie alla mancanza di fili e a una connettività wireless da 2,4 GHz senza latenza e interruzioni. Poi hanno pure una buona autonomia.

Il kit sembra pensato per chi cerca una tastiera ed un mouse pratici e compatti da utilizzare negli ambienti dove c’è poco spazio. Il tutto senza rinunciare a qualità e a design. Insomma, tutto sembra spingere a suo favore: se hai bisogno di una tastiera e di un mouse ottimi per ogni utilizzo, di marca, non ci sono scuse: vai su Amazon perché c’è un’occasione imperdibile, e con soli 29,99€ ti porti a casa tastiera e mouse HP, per giunta wireless, con spedizioni rapide e sicure.