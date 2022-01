Logitech MX Keys: la tastiera PERFETTA per il lavoro è IN SCONTO

Logitech MX Keys è la tastiera perfetta per la produttività, per l’ufficio o per lo smat working. Oggi si trova in sconto su Amazon ad un prezzo speciale.

Sempre più spesso ci chiedete quale tastiera acquistare per il lavoro, per la produttività in ufficio o per lo smart working. Dare una risposta a questa domanda non è mai semplice, anche perché, per fornirvi il miglior supporto possibile, avremmo bisogno di conoscere le vostre abitudini, le vostre preferenze, il vostro gusto e molto altro ancora. Tuttavia, c’è una tastiera che, ultimamente, sta spopolando su Amazon e che ci sentiamo di consigliarvi anche perché è la nostra preferita in assoluto. Parliamo della Logitech MX Keys. Qualcuno la definisce “la tastiera mai più senza“… e ha ragione. Oggi poi, si trova anche in sconto su Amazon al prezzo speciale di 78,00€. Scoprite ora insieme a noi perché vale la pena acquistarla.

Logitech MX Keys: da comprare al volo!

Alzi la mano chi non conosce Logitech: si tratta di un brand specializzato in prodotti e accessori per computer e telefonia. I suoi articoli sono semplicemente innovativi: smatr, funzionali, multi-piattaforma e ricchi di tecnologia. La tastiera MX Keys non fa eccezione. Non è una semplice periferica, ma un vero e proprio hub per la gestione dei dispositivi (fino a tre): computer Apple, Windows, iPad, Android, smartphone iOS e smart TV.

Tramite i tre pulsantini si può switchare il prodotto interessato, ma non solo: si può personalizzare l’intera esperienza utente grazie al software Logitech Options scaricabile dal sito dell’azienda. È universale, vale a dire che va bene sia per chi usa il sistema operativo MacOS che per chi utilizza quello di Microsoft.

C’è anche il tastierino numerico a completamento del tutto. È realizzata in modo intelligente e con materiali nobili, di fatto pesa un po’ e non è una piuma da portare in zaino, ma vi ricordiamo che è un gadget per il deskt setup di tutti i giorni. C’è la retro-illuminazione (anch’essa configurabile) e i tasti presentano un elemento concavo che migliora la digitazione. Per meno di 80€ è da prendere al volo. Approfittatene prima che torni al prezzo di partenza o che finiscano le scorte.