Nuovo problema per gli iPhone 13: lo schermo si tinge di viola

Sembra che gli iPhone 13 di Apple stiano soffrendo di un grave problema di natura software che sta facendo infuriare gli utenti di tutto il mondo.

Diversi utenti possessori di iPhone 13 si stanno lamentando del fatto che lo schermo del proprio device stia diventando rosa all’improvviso e in un modo del tutto casuale. Che sta succedendo?

iPhone 13: lo schermo ha un problema

In alcune parti del mondo, alcuni clienti che hanno l’iPhone 13 si stanno lamentati sul web di un problema al proprio dispositivo. Sembra infatti che lo schermo del loro dispositivo stia diventando rosa/viola in modo casuale. Qualcuno ha suggerito delle soluzioni che si sono rivelate però, delle alternative poco pratiche e utili; anche resettando il terminale alle impostazioni di fabbrica o aggiornandolo, sembra che non sia cambiato nulla.

Mentre il problema sembra essere diffuso in Cina con lamentele presenti sulle piattaforme online come Weibo, ci sono segnalazioni sparse anche da altre regioni. Il display rosa sembra però, che non sia l’unico bug che le persone stanno riscontrando: i telefoni stanno subendo lag, ritardi, blocchi, riavvii automatici e problemi di varia natura.

Inoltre, questa criticità non sembra essere una cosa permanente e potrebbe colpire i device a intermittenza. Curiosamente, quando lo schermo diventa rosa, le icone della barra di stato e altre informazioni continuano ad essere visibili.

Un rapporto di @BossLianbo su Weibo afferma che il servizio clienti ufficiale di Apple ha dichiarato che non si tratta di un problema hardware e ha raccomandato di aggiornare il sistema per risolvere il tutto. I giornali online hanno anche riferito che la mela consiglia sempre di aggiornare tutte le app all’ultima versione per escludere l’incompatibilità tra le versioni di app e iOS.

Ma se nulla di tutto questo può aiutare a risolvere il problema, l’azienda ha comunicato che offrirà sostituzioni gratuite. Finora, il bug dello schermo rosa interessa gli utenti di iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro e persino 13 Pro Max. Considerato che si tratta di gadget aventi unità differenti, ipotizziamo che sia una carenza software; staremo a vedere.