Il motivo per cui Apple ha tolto le EarPods dalla confezione di iPhone

Dopo aver avviato la pratica pochi giorni fa, Apple ha spiegato il motivo per cui ha eliminato le EarPods dalla scatola dei nuovi iPhone in Francia.

Curiosamente, dopo anni in cui Apple vendeva gli iPhone in Francia con all’interno della scatola le cuffie cablate EarPods, sembra che ora abbia preso una decisione diversa. C’è stato infatti, un capovolgimento tra l’OEM di Cupertino e il governo francese relativo alle spedizioni di melafonini nel Paese.

Perché Apple ha tolto le cuffie dagli iPhone francesi?

C’era una legge che obbligava i produttori di telefonia a spedire i telefoni sul territorio con all’interno un paio di cuffie auricolari, cablate o no. Semplicemente, tutti i device spediti nel Paese dovevano avere un accessorio in grado di limitare l’esposizione della testa dell’utente alle emissioni radioelettriche durante l’utilizzo delle reti telefoniche.

Apple aveva già escluso le EarPods dalla confezione di vendita di l’iPhone 12 nel 2020. In Francia però, ha dovuto spedire i suoi prodotti con una scatola speciale che incluedeva l’accessorio in questione. Tuttavia, oggi, una modifica nella Legge vigente ora afferma specificamente che gli OEM di smartphone non sono più tenuti a fornire cuffie/kit vivavoce in Francia.

Apple inizierà a vendere i suoi iDevice in Francia senza gli auricolari a partire dal 24 gennaio, in risposta ai cambiamenti nella Legge che sono stati piuttosto controversi. I rivenditori di gadget nel Paese hanno già smesso di confezionare gli auricolari nella confezione dal 17 gennaio. Adesso, le confezioni vedranno solo il cavo da Lightning a USB-C come accessorio presente.

Tra l’altro, stando ai dati raccolti, non vi è alcun rischio significativo di esposizione alle radiazioni durante l’utilizzo di un dispositivo e l’utilizzo di un auricolare/auricolare non attenua l’esposizione.

