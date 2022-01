Fossil GEN 5E, l’orologio di lusso per LEI ad un prezzo FOLLE su Amazon

Fossil GEN 5 + 5E è uno dei migliori smartwatch da donna da regalare per San Valentino alla propria partner. Oggi è in sconto su Amazon.

Se state cercando un orologio smart di ultima generazione da regalare alla vostra fidanzata, magari in vista di San Valentino (sì, mancano ancora diverse settimane, ma è meglio procedere con largo anticipo), abbiamo una soluzione per voi. Stiamo parlando del Fossil GEN 5+5E, un wearable lussuoso ma che si trova oggi ad un prezzo davvero speciale su Amazon: solo 128,81€ con spedizione gratuita e consegna rapida per gli abbonati al servizio di Prime. Scopriamone le caratteristiche.

Fossil GEN5E: a questo prezzo è un affare

Inutile dirlo: questo è uno degli smartwatch più belli del mercato, proposto ad un prezzo veramente molto contenuto (128,81€). Ovviamente è un costo speciale bassissimo perché è in offerta su Amazon, pertanto vi consigliamo di comprarle il prima possibile.

Il design è elegantissimo: la cassa è dorata e il cinturino è in colorazione rosa. Il pannello è un’unità AMOLED con tecnologia Always-On Display. Si connette ad Android ma anche ad iPhone e permette di eseguire tantissime attività smart, sportive e molto altro ancora.

Il sistema operativo Wear OS che consente di avere prestazioni di nota e una batteria capace di durare un giorno intero con un utilizzo stress. Potete usufruire delle mappe di Google ma è anche un ottimo assistente sanitario in grado di rilevare i battiti, lo sforzo, lo stress e molto altro ancora. Non di meno, è un eccellente notificatore: non solo sport quindi. Vi arriveranno le notifiche delle app di messaggistica online, le telefonate, i messaggi e non solo. Cosa aspettate?

Vi ricordiamo che è difficile trovare un competitor simile – di un brand di lusso come Fossil, tra l’altro – ad un costo così basso. Sbrigatevi prima che terminino le scorte.